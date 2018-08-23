台灣研發豬疫苗 叩關東南亞搶商機

2018年08月23日 16:46 中時 游昇俯

由台灣本土研發的次單位豬萎縮性鼻炎疫苗，在台灣、韓國皆有2成市佔率，上個月首度叩關泰國，未來將積極進軍越南、日本等亞洲市場，搶食商機。

豬萎縮性鼻炎是豬隻常見上呼吸道疾病，會使豬鼻腔喪失過濾病原功能，併發感染其他呼吸道疾病，造成豬隻死亡。根據養豬場一年不定期檢測，在台灣罹病率超過7成5。

由中興大學病理生物學研究所研發，台灣拜耳協助技轉的「拜有福豬萎縮性鼻炎基因改造次單位重組毒素及不活化混合疫苗」，使用基因工程遺傳技術開發生產次單位抗原，相較傳統疫苗具有抗原量多、安全性高、效果佳等優點。

台灣拜耳動物保健總經理洪明致表示，豬萎縮性鼻炎疫苗在台灣市場的需求產值約5億6千萬元台幣，該疫苗2006年在台上市，市占排名第二，2008年進軍韓國銷售，也在一個月內成為此疫苗的第二大供應商。

台灣拜耳引述農科院估算數據，全球動物疫苗產值約52億美元，相當於1600億元台幣，豬隻疫苗就佔了400至500億元台幣。推估中國及東南亞約有百億元以上市場潛力，但因現行法令規定，生物製劑無法在兩岸買賣，東南亞是重要的市場。

洪明致說，東南亞養豬事業發達，豬隻估計超過5000萬頭，深具市場發展潛力；此外，國內豬疫苗8成仰賴進口，也希望藉叩關東南亞市場，可以建立該疫苗品牌及豬農信心。

(中時 )