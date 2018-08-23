低氣壓強風襲擊高雄港 5艘船隻擱淺救援應變

2018年08月23日 16:56 工商 張佩芬

五艘船擱淺待援。圖：港務公司提供

低氣壓來襲，今(23)日上午10時17分起風力由5級突然轉為7級，瞬間風力達到9級，造成高雄港外「太倉湖」、「安利669」、「昌龍68」、「順泓」等4艘多功能船及1艘油品船「飛龍」輪約自11時起陸續擱淺於旗津、西子灣沿岸海域，高雄港務分公司除通知海巡單位在海域警戒外，並於當日下午1時邀集船東代表、海事工程公司、高雄市政府海洋局、航港局南航中心、海巡等公民營單位召開緊急應變處理會議。

該5艘船均為未載貨物之空船，其中「太倉湖」輪船員12人輕油15噸、「安利669」輪船員14人輕油20噸、「昌龍68」輪船員10人輕油20噸、「順泓」船員11人輕油15噸、「飛龍」輪船員19人輕油15噸，總計66船員均平安，其中「太倉湖」及「安利669」輪有部份輕油溢漏情形。

高雄港務分公司於會中協調船公司委託海歷海事工程業動員5艘拖救船，並請臺灣港務港勤公司及高雄港勤公司之拖船全力協助，總計動員人力約40人。預定於今(23)晚19時17分高潮位時展開拖救，如拖救不順利，將於明(24)早上午6時高潮位時再次進行拖救。該5艘遇難船分別擱淺於商港區域內及商港區域外，分屬航港局及港務公司權責，將共同會商處理，務必於最短時間將遇難船脫困。

港方說明，因應低氣壓來襲，臺灣港務公司高雄分公司於107年8月22日下午5時曾邀集港區公民營單位，由高雄分公司陳榮聰港務長主持召開防颱應變會議，要求在港及錨地船舶加強防颱應變措施，未料還是多艘船出狀況。

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