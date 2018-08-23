全國凍頂茶菁採摘競賽　鹿谷大崙山區展身手

2018年08月23日 17:00 中時 沈揮勝

120名採茶高手比專業、比技術、展身手。（沈揮勝攝）

120名採茶高手比專業、比技術、展身手。（沈揮勝攝）

農委會農糧署、茶業改良場及南投縣政府為推廣延續手採茶技藝，輔導鹿谷鄉農會於23日在大崙山主辦「2018全國凍頂烏龍茶茶菁採摘技術競賽」，邀各地採茶高手透過競賽建立最佳採摘模式。副縣長陳正昇、農糧署副署長蘇茂祥到場打氣，並祝福選手們獲得好成績。

陳正昇表示，這次競賽共邀請全台20隊、120名採茶高手參與，前3名有獎金，第1名錄取1隊獎金1萬8000元，第2名錄取2隊各頒1萬2000元，第3名錄取3隊可獲6000元，將於10月14日「2018南投世界茶業博覽會」閉幕典禮上頒獎。

陳正昇指出，南投茶葉生產面積占全國6成半以上，全國性摘茶菁比賽選在南投縣舉辦，格外具代表性。蘇茂祥表示，透過競賽互觀摩、傳承技術，摘得好茶菁，有利於烘焙製作出頂級茗茶；近年台灣茶外銷金額漸增，盼摘茶及製茶技術同步精進，擴大外銷出口量。

鹿谷鄉農會表示，台灣茶在國內外市場已建立優質精品形象，傳統手採茶技藝的傳承與提升，是茶產業能否永續的關鍵之一，期帶動全台各茶區之茶菁採摘更為精緻，對台灣茶產業與品質提升有全面性的助益。

這次參賽隊伍，包括新北市及嘉義縣各2隊，另有宜蘭縣、桃園市及南投縣各鄉鎮市報名，合計20隊；評鑑標準，茶菁重量30%、茶葉品質50%、採摘面20%，評審委員由茶改場專家擔任。

(中時 )