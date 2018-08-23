血壓失控 69歲男5年內心臟3度剝離

陳先生（右三）5年內3度主動脈剝離，1月間經手術治療切除隨時會破裂的動脈瘤，台中榮總醫護也為陳生生切蛋慶祝重生。（馮惠宜攝）

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台中榮總心臟外科醫師蔡忠霖（右）指出陳先生主動脈3度剝離如千層酥一般。（馮惠宜攝）

69歲陳先生5年內三度主動脈剝離，前兩次都吃藥控制血壓即出院，但他經常一喝酒就忘了吃血壓藥，今年1月回診發現其主動脈剝離造成的血管瘤已變大，隨時可能破裂大出血，5月間安排手術切除動脈瘤並將支離破裂動脈置換為人工血管；醫師指出副型主動剝離復發率達30％，血壓控制不佳易造成再次剝離，如血管瘤破裂死亡率高達90％，不要輕忽。

台中榮總23日為手術成功的陳先生切蛋糕慶生，陳先生回憶自己從第一次發現主動脈剝離後即服用降血壓藥，唯偶爾會因喝酒忘了吃藥，沒想到病情一再復發，命等於是撿回來的。

台中榮總心臟外科醫師蔡忠霖指出，像陳先生這像主動脈剝離、剝離再剝離的個案相當複雜，只要血管瘤直徑大於6公分就有生命危險，因手術複雜，手術期間需以體外循環器維持其他臟器血流，成功率僅7成，在仔細評估後，歷經24小時手術，才初除血管瘤，並置入人工血管取代如千層酥的主動脈。

台中榮總心臟外科醫師蔡忠霖說，高血壓控制不佳，造成心臟主動脈無法承受壓力破裂、剝離，若造成動脈瘤直徑逾6公分，易引發動脈瘤破裂風險，致死率達九成，危急生命，必須採取手術，手術存活率約七成。他提醒，高血壓不會有明顯症狀，容易忽視，必須規則服藥、量血壓，做好血壓控制，飲食採低鹽、低鈉飲食，並做適當的運動。

(中時 )

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