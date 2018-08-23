蔡政府怕了？以核養綠遭大量檢舉 拑制言論自由

完全訴諸真實民意決定核四存廢的以核養綠公投，今日傳出在臉書遭到特定人士大量檢舉，臉書系統認定活動網址為垃圾訊息，自動下架。（圖/缺電公民自救會）

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中時電子報

由科學社團核能流言終結者所發動的以核養綠公投，將在本週六進行「圍車站救臺灣」的全省大串聯活動，期盼能讓更多民眾獲知攸關自身健康、經濟、國家命脈的公投。然而就在今日，有多位網友發現在臉書上分享以核養綠公投網站網址，會遭臉書強制下架，系統認定為垃圾訊息，顯示公投網站網址遭特定立場人士大量檢舉。

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對於這種「拑制言論自由」的行徑，領銜人黃士修表示，我們的敵人，擁有我們數百倍的資源、權力，但是從他們每天語無倫次的狂言，我們知道他們怕了。否則區區「不成氣候」的10萬份連署書，怎會值得讓他們鋪天蓋地的動用各種資源抹黑、造謠？ 唯一的理由，就是他們怕了。看到這場史無前例的群眾運動，他們怕了。可悲的是，他們害怕的並不是「高電價、高物價、高污染」，帶給人民的傷害。他們害怕的是掉選票、「是那些我們一生都觸碰不到的利益」。

網友測試發現，在臉書以核養綠公投公投網址，會遭臉書直接認定為垃圾訊息自動下架。（圖/擷取自Facebook)

是站出來的時候了！我們要在825那天把流落在民間的30萬份連署書，帶回清大總部。我知道你們準備好了，請借給我一天的時間，一起實現屬於我們的奇蹟。我們都知道，我們做得到。

(中時電子報)

文章來源：以核養綠公投網站

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