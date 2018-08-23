役男染罕見傳染病亡 監委促國防部檢討改善

2018年08月23日 17:11 中時 鄭舲

桃園憲兵訓練中心役男簡志龍2015年疑似因感染罕見的傳染病「鉤端螺旋體病」身亡，監察委員高涌誠、張武修調查發現，憲兵訓練中心雖有體溫記錄表，卻沒發體溫計給新兵測量體溫，且轉診作業過程有瑕疵，要求國防部督促所屬確實檢討改進。監委也表示，國人大多不了解「鉤端螺旋體病」，期盼藉本案喚起國人重視，衛福部也應協助建立快篩機制，拯救更多生命。

高涌誠表示，在洪仲丘事件發生後，國防部就相當重視新兵身體狀況，以表格監測新兵體溫及喝水，但憲兵訓練中心卻沒有發體溫計給新兵實際測量體溫，因此本案還衍生周姓中隊長在體溫記錄表造假，觸犯偽造文書罪，相關體溫監測配套措施顯有不當。

高涌誠說，在簡志龍身體不適回營時，憲兵訓練中心將他隔離，但隔離寢室相當簡陋，沒有配置專業醫療器材，甚至沒有體溫計。國防部應正視此問題，思考調整改善。同時，簡志龍在營區診察及後來轉診至營區外醫院，過程違背醫師法、醫療法及國軍就醫管理作業等規定，核有疏失。

高涌誠也指出，憲兵訓練中心廚房環境衛生不佳，桃園市衛生局調查報告指出「有鼠跡」，而且到現場履勘時發現廚餘桶距離廚房很近且未緊閉，國防部應檢討改善，維護環境衛生及官兵健康。

高涌誠表示，鉤端螺旋體病是常見的人畜共通感染病，常從事戶外活動的人及畜牧業從業人員都是感染的高風險族群。高涌誠說，雖然感染到鉤端螺旋體菌不一定會發病，但接觸機率高，衛福部疾管署應評估協助建立國內醫療院所提供鉤端螺旋體病快篩機制，以利早期對症下藥，降低死亡風險。

(中時 )