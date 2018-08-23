振興客語 客委會擬設公傳基金會與語言研究中心

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行政院今天聽取客委會「振興客語新策略」，客委會主委李永得表示，未來將成立「財團法人客家公共傳播基金會」及「財團法人客家語言研究發展中心」，振興客語。另外，因應「客語區」師資需求，在客家地區通曉客語及客語認證的師資會優先聘任。

李永得表示，依照《客家基本法》規定，未來會在客家文化發展重點地區，讓客語成為主要通行語之一，因此客語就會變成生活環境上使用的語言，「客語區」對於客語振興及復活會有很大的幫助。客委會表示，已研擬建構客語師資培育管道，以及客家文化重點發展區學校得優先聘用具客語教學資格人員，以期儲備客語師資，確保客語的傳承與發展。

另外，李永得也說，未來「財團法人客家公共傳播基金會」的設立，初期是以捐贈5000萬成立基金，目前規劃未來一年營運經費為2億元；「財團法人客家語言研究發展中心」同樣是捐贈5000萬成立，營運經費同樣是2億元左右。

客委會並表示，現階段透過「營造客語生活化學習環境」、「辦理多元客語能力認證」、「推動客語薪傳制度」、「推動客語進入公共領域」、「建構客語教學數位學習網」及「多元媒體行銷客家」等多面向推廣客語教育之措施，希能拓展客語認證普及化，提高國人客語使用能力，並藉由客語沉浸式教學，落實客語向下扎根，且建構客語友善環境，讓客語進入公共領域。

賴揆在院會裁示，客委會及相關部會、地方政府繼續合作，秉持「客語為國家語言，進入公共領域」之精神，積極營造「講客」友善環境，共同開拓客語使用場域，推動客語成為通行語，讓客語持續於校園、家庭間深化扎根，以提升客語使用率與能見度，以復振客家語言與文化。

(中時 )

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