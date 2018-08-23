《延禧》嘉妃受罰真相大白 網怨「剪到看嘸」

2018年08月23日 17:16 中時電子報 吳玫穎

小嘉妃重頭戲就這樣被剪光。(取自微博)

清宮劇《延禧攻略》隨著劇情進入高潮，觀眾也開始發現自劇中另一反派順嬪出場後，疑似因為剪輯太多，導致劇情突兀、前後銜接不上，昨(22日)最新進度中，順嬪一句「妳是看嘉妃令妃先後受罰」，更是讓觀眾滿頭霧水，紛紛上網詢問「嘉妃到底何時受罰了？」

據悉，考量到民族和諧的關係，《延禧攻略》劇組將張嘉倪所飾演的「順嬪」戲份刪了大半，原本穿著異族服裝的鏡頭也被剪得半點不剩，這次嘉妃受罰僅用一句台詞帶過，也是因為劇情涉及順嬪的關係，導致一大段精彩鏡頭全被刪光光。

然而根據看網傳劇本的網友透露，嘉妃受罰是遭順嬪所害，某天她在御花園涼亭散心，突然假山石掉落，順嬪在千鈞一髮之際，及時推開十二阿哥，更陷害嘉妃就是兇手，惹得皇帝太后震怒，嘉妃因此被罰關在儲秀宮。

而網友也忍不住抱怨《延禧》真的剪太多，讓人看了莫名其妙，「劇情剪的太多了，根本接不上啊？順嬪剪的人不人鬼不鬼的，嘉妃倒台了也沒有，皇后又怎了了」、「嘉妃怎麼就直接消失了...另外角色跟角色間的矛盾衝突真的很生硬 」、

「延禧攻略這最後虎頭蛇尾…剪輯的都跟少看了一集似的…嘉妃啥時候給懲罰了？？真是驚了，要是早知道這樣還設計啥順嬪啊？？ 」

(中時電子報)