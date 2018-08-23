嘉義市二手腳踏車熱賣、減燒金紙捐善金做公益

2018年08月23日 17:30 中時 廖素慧

嘉義市環保局結合寺廟推出金紙造型的代金米包，供民眾拜拜時選用 。（廖素慧翻攝）

嘉義市環保局捐贈二手自行車供再耕園義賣，民眾回響熱烈。（廖素慧攝）

中元普渡燒金紙易造成空汙，嘉義市環保局結合寺廟推出金紙造型的代金米，供民眾拜拜時選用，減燒金紙，以善代金，將節省下來的錢捐助公益團體，此外，再耕園義賣二手自行車助弱勢也獲熱烈回響。

市環保局防汙染防治科長吳博章指出，2015至2017年紙錢集中燒數量各為201公噸、217公噸、266公噸，二氧化碳減量各為30.15公噸、32.55公噸、39.90公噸，總懸浮微粒各減少709.53公斤、766.01公斤、938.98公斤，今年集中燒紙錢量希望達到300公噸。

吳博章表示，民眾響應紙錢減量也可以做公益，除傳統祭拜減燒金紙之外，也能響應「以善代金」，透過超商系統或郵政劃撥，將買金錢的費用轉捐至創世社會福利基金會、家扶基金會、嘉義市腦性麻痺協會及嘉邑行善團等4家社福團體合作，詳情可上該局官網。

另有「以糧代金」，嘉邑城隍廟、九華山地藏庵神明聖誕時，自9月10日起提供1300份金紙造型代金米供民眾拜拜時選用。

市環保局捐給再耕園「希望小舖」60台二手腳踏車，昨天於再耕園友忠路停車場義賣，民眾搶購，不到1小時熱賣出40台，尚未賣出的腳踏車則仍放在希望小舖，有需要的民眾可以前往選購。

再耕園園長李銘浚說，40台腳踏車的義賣金額2萬多元，將全數用於身心障礙者的就業技能訓練，感謝各界支持，讓惜物、環保、感恩與公益不斷循環下去。

(中時 )