徐國勇：警力有限 積極培訓警犬協警執勤

2018年08月23日 17:17 中時 張理國

內政部下午部務會報由中央警察大學報告「成立警犬研究社及種子教官培訓案」推動階段成果。多次提及要提高「見警率」的內政部長徐國勇，對於警察大學在警犬訓練及警犬訓練種子教官培訓表示肯定，並期許在警力資源有限的情況下，推行訓練警犬協助警察執勤。

中央警察大學於去年9月成立「警犬研究社」，積極推展警犬訓練，培訓訓犬種子教官，開發訓犬課程，以發揮警犬在協助警察執勤時逮捕罪犯、毒品查緝、血跡偵搜、犯罪跡證搜索、機場港口安檢及消防救災等工作效能。

警大警犬研究社現有警犬4隻、領犬員4名（由教職員兼任）及學生社員20名，並聘請新北市政府警察局警犬隊隊長潘天龍督察擔任社團指導老師。自成立迄今，領犬員與學生社員認真學習犬隻照顧及訓練等專業知能，也利用公餘或課餘時間，積極和警犬培養感情和默契，並於107年6月辦理第1次成果發表，展現犬隻集體服從及基礎嗅覺訓練的成果。

日前警大警犬研究社更獲奧地利維也納警察總局邀請，在今年8月4日至14日，由潘天龍率隊，與新北市政府警察局警犬隊及內政部警政署保安警察第三總隊，共同前往奧地利維也納警察總局、警犬培訓中心、水上警察隊及總局勤務中心參訪，觀摩當地警犬管理、養育、訓練及運用，並參與警犬能力檢測、警犬隊巡邏勤務及地區警察分局與警犬隊的聯合勤務。此行獲取的寶貴實務經驗，期能與未來的訓練課程結合，精進警犬之學術研究與人員培訓成效。

徐國勇聽取報告後，對於警察大學在警犬訓練及警犬訓練種子教官培訓表示肯定，並期許強化國際交流，掌握國際最新訓犬技術，在警力資源有限下，推行訓練警犬協助警察執勤。

(中時 )