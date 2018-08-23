中華電弊案虧損數億元 檢調大舉偵辦聲押3人11人交保

中華電信爆出弊案虧損數億元，檢調大舉偵辦聲押3人11人交保。(示意圖/中時資料照)

友善列印
中時

中華電信台灣南區台中營運處爆發「假交易、真放貸」弊案，林姓掮客仲介廠商勾結中華電信人員虛灌營業績效，向中華電信詐財，導致中華電信遭受數億元重大損失。台中檢調22日再度搜索中華電信各地20多個處所擴大調查，約談20多人到案，檢方複訊後，向法院聲押中華電信營運處葉姓總經理、詹姓工程師及賴姓科長，另有11人交保。

檢調在107年6月間搜索中華電信台灣南區台中營運處及前周姓科長、林姓股長、林姓廠商負責人等住處，約談約10人，追查出林姓負責人等人擔任掮客，仲介廠商以「假交易、真放貸」等方式，勾結中華電信人員虛灌營運績效，以偽造有價證券、假驗收等方式，向中華電信詐取4600萬餘元。

檢調追查發現，虛灌營運績效案所涉金額龐大，107年8月15日再約談27人；22日出動上百名調查官，搜索中華電信各地20多個處所擴大調查，約談20多人到案。

據調查，林姓掮客在103年至106年間在103年至106年間，利用中華電信各營運處有營收成長目標的壓力，居間仲介營運處以多方虛偽交易及非常規交易等方式，將資金貸放給急需資金周轉的數十多家公司，並從中抽取4％至8％的利潤，而林姓掮客從中抽取3％至4％不等的酬佣。

相關廠商因財務狀況不良，套取資金後即倒閉解散，無法清償實際貸放或虛偽進貨金額，導致中華電信公司遭受數億元的重大損失。

(中時 )

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