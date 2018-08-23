揪網友成立群組卻沒管理員 柯P陣營一團亂

2018年08月23日 17:40 中時 張潼

台北市長柯文哲官方Line帳號今下午2時45分傳送一則訊息，「邀請您填寫表單，加入我們，一起揪朋友！透過組織力量追求進步，共創台北光榮城市。」填寫完畢後，即與其他一樣有填寫的「柯粉」一起被加入Line群組；柯辦表示，Line粉絲有22萬人，此次開設13個群組，盼將粉絲轉成實體組織。

根據柯辦下午3時36分回覆記者的說法，此活動目的是希望把市長22萬Line粉絲做成實體組織，9月開始要舉辦「公民咖啡館」，第一場從內湖區起跑，屆時就會在各行政區Line群組內發起邀請，讓身在群組內的粉絲再邀請其他親朋好友參加。至於除12行政區外，外縣市民眾也有一個群組，每個群組都有一個團隊管理員，目的是希望能聽取市民、在台北市生活的非市民對市政的建議。

不過，自群組成立至傍晚5時許，各群組都未見所謂「管理員」出面統一向參加群組的民眾說明成立用意、後續規畫，導致網友只能互相轉貼新聞連結、網路訊息，時間一長，許多人紛紛跳出來質疑「這是真的群組嗎？」、「會不會故意用來搜集民眾個資？」甚至還有民眾故意更改群組名稱、將原本網友退出群組等，情況儼然失控。

更弔詭的是，即使見到各群組狀況紛亂，管理員、柯辦都未正式出面回應。記者致電柯辦發言人林筱淇，她表示正在錄影，稍晚競辦會有正式統一回應；另名發言人林昆鋒出國；柯辦海選招募到的2名青年發言人，楊笙未接電話，蔡峻維雖接起電話，但語氣惶恐，不斷強調「正在內部討論，稍晚會有正式回應」，但當被追問何時能夠釋疑，或者是否在討論應關閉群組，他直接以趕行程為由掛斷電話，危機處理態度令人質疑。

(中時 )