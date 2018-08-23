揪網友成立群組卻沒管理員 柯P陣營一團亂

友善列印
中時

台北市長柯文哲官方Line帳號今下午2時45分傳送一則訊息，「邀請您填寫表單，加入我們，一起揪朋友！透過組織力量追求進步，共創台北光榮城市。」填寫完畢後，即與其他一樣有填寫的「柯粉」一起被加入Line群組；柯辦表示，Line粉絲有22萬人，此次開設13個群組，盼將粉絲轉成實體組織。

根據柯辦下午3時36分回覆記者的說法，此活動目的是希望把市長22萬Line粉絲做成實體組織，9月開始要舉辦「公民咖啡館」，第一場從內湖區起跑，屆時就會在各行政區Line群組內發起邀請，讓身在群組內的粉絲再邀請其他親朋好友參加。至於除12行政區外，外縣市民眾也有一個群組，每個群組都有一個團隊管理員，目的是希望能聽取市民、在台北市生活的非市民對市政的建議。

不過，自群組成立至傍晚5時許，各群組都未見所謂「管理員」出面統一向參加群組的民眾說明成立用意、後續規畫，導致網友只能互相轉貼新聞連結、網路訊息，時間一長，許多人紛紛跳出來質疑「這是真的群組嗎？」、「會不會故意用來搜集民眾個資？」甚至還有民眾故意更改群組名稱、將原本網友退出群組等，情況儼然失控。

更弔詭的是，即使見到各群組狀況紛亂，管理員、柯辦都未正式出面回應。記者致電柯辦發言人林筱淇，她表示正在錄影，稍晚競辦會有正式統一回應；另名發言人林昆鋒出國；柯辦海選招募到的2名青年發言人，楊笙未接電話，蔡峻維雖接起電話，但語氣惶恐，不斷強調「正在內部討論，稍晚會有正式回應」，但當被追問何時能夠釋疑，或者是否在討論應關閉群組，他直接以趕行程為由掛斷電話，危機處理態度令人質疑。

(中時 )

役男染罕見傳染病亡 監委促國防… 比照國軍官兵 內政部：替代役赴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。