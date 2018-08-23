爭第一！台灣之星廣告不實 罰60萬抗罰敗訴

2018年08月23日 17:43 中時 王己由

台灣之星電信公司在網站刊登跨年網速實測廣告，載有「賀！台灣之星跨年網速實測三連霸No.1」等圖文，還發布「成功挑戰各大跨年晚會地點4G測速三連霸」、「台灣之星均速達67.6Mbps，遠勝同業10倍」等內容的新聞稿，公平會認定涉有廣告不實，依違反公平交易法裁罰60萬元。台灣之星不罰提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為開罰並無不當，判決駁回。

台灣之星公司，去年1月在公司網站刊登廣告載有「賀！台灣之星跨年網速實測三連霸No.1」等圖文，新聞稿載有「在2017年開春之際，台灣之星再度締造電信界眼成績，成功挑戰各大跨年晚會地點4G測速三連霸」，完美展示台灣之星用戶享有全台個人頻寬最大的優勢」、「跨年尖鋒時段，台灣之星均速達67.6Mbps，遠勝同業10倍，再度蟬聯第一名」等語。

公平會認定台灣之星廣告不實的原因，是認為有關網站廣告和新聞稿有關內容，會予人有台灣之星網速最快、勝同業十倍印象，但有關宣稱是以自行測速的結果，作為廣告製作的基礎，且使用最高級用語連結客觀陳述，並沒有第三方公正單位的客觀數據可佐證，涉有廣告不實情事，今年3月2日裁處60萬罰鍰，並命停止刊登廣告和新聞稿的違法行為。

台灣之星挨罰後，提出聲明強調，該公司是依據「SPEEDTEST」資料庫所提供的跨年當天特定時段，及當年度全台各大城市跨年晚會所在地的測速結果；關於「均速達67.6Mbps，遠勝同業10倍」，是在 2016 年跨年晚會現場實測結果，新聞稿中也表明「是指台灣之星在2014至2016年連續三年12月31日在台北、桃園、台中、台南、高雄各主要跨年活動場地實際測速的比較結果皆為第一。因此認為公平會處分有重大誤會，因此提出行政訴訟尋求翻案。

台北高等行政法院審理後，認為在沒有客觀數據佐證下，難認定台灣之星網速第一名的宣稱有憑據，公平會的裁罰並沒有不當，判決台灣之星公司敗訴。

(中時 )