桃園火災頻傳 桃消演練搶救同仁

2018年08月23日 17:44 中時 葉臻

桃園市消防局同仁在演練中卯足實戰精神。（葉臻攝）

演練項目包含災情通報、避難引導、建立指揮體系、廠區救災必要資訊取得、團進團出搶救、化學物質止漏、消防人員生存、緊急救援小組（RIT）等8大項目。（葉臻攝）

桃園市工業產值為全國之冠，納編32個工業區，工廠數高達1萬1000家，桃園市過去幾年工業火警頻傳，今年的敬鵬大火更是帶走6名消防人員性命，桃園市消防局23日與欣興電子山鶯廠舉辦化學火災搶救演練，演練項目包含災情通報、避難引導、建立指揮體系、廠區救災必要資訊取得、團進團出搶救、化學物質止漏、消防人員生存、緊急救援小組（RIT）等8大項目。

其中較為特別的是自美國引進的救災安全體系緊急救援小組，當救災人員入室搶救不慎迷失方向無法撤出時，立即透過無線電呼叫「Mayday」，將單位、姓名、氣瓶壓力、受困位置及需要何種幫助等，通報現場安全官後，啟動由5名消防人員組成的RIT，攜帶維生及拖拉系統，將受困同仁移出火場並實施緊急救護，演練現場也透過空拍機將畫面拍下。

桃園市長鄭文燦表示，消防局已在今年購置50套A級防護衣，並邀請國外專業人員提供專業訓練，明年也將薦送優秀消防人員前往美國接受石化及化學災害搶救訓練課程。

(中時 )