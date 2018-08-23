南化山區驚現頭骨 警偵破2年前情殺命案

近日南化山區發現人的頭骨，順利使警方偵破2年前的情殺命案，23日上午警方帶陳嫌回到命案現場模擬。（李其樺翻攝）

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近日南化山區發現人的頭骨，順利使警方偵破2年前的情殺命案，23日上午警方帶陳嫌回到命案現場模擬。（李其樺翻攝）
警方將陳嫌（中）23日下午移送台南地檢署偵辦。（李其樺翻攝）

今年8月間筍農進入台南市南化山區採筍，意外發現無名屍頭骨，並發現頭部有鈍器敲擊痕跡，意外揭發2年前王姓外籍女子失蹤命案，警方日前循線逮捕涉嫌重大的死者陳姓男友，全案依殺人罪移送偵辦。

今年8月14日上午筍農進入南化山區採筍，意外發現人頭骨骸，當場驚嚇報案，玉井分局及警察局鑑識中心鑑識人員至現場勘查，共發現骨骸有22塊，隔日再尋獲骨骸11塊，起初警方朝無名屍方向偵辦。

警方偵辦過程中，查出玉井分局玉山派出所1年前曾接獲高雄市警局偵查隊詢問一起發生在前年的王姓女子失蹤案，於是將骨骸送往台北法醫研究所做DNA比對，證實死者為失蹤2年的柬埔寨籍王姓女子（38歲），並發現頭骨有鈍器重擊痕跡，全案於是改朝殺人罪方向偵辦。

警方調查，王女家住高雄，生前從事餐飲業，與擔任大樓管理員的陳姓男子（38歲，彰化人）為同居男女朋友，兩人共同育有一女，經由社工訪查得知，王女失蹤前曾遭陳姓男友帶到南化山區毆打棄置，因此鎖定陳男（38歲）涉有重嫌，警方組成專案小組，22日前往彰化市將陳男拘提到案。

陳嫌到案後態度異常冷靜，他向警方供稱，曾於2016年6月20日從高雄開車載王女和當時6歲的女兒，要前往嘉義大埔遊玩，途中在南化發生爭吵，雙方下車互毆，他氣憤下持棍棒將王女敲昏，並脫光她的衣服後，將王女丟棄山區；事後再開車回到原地，卻找不到人，以為王女自行下山躲藏，並不曉得她已死亡。

23日上午警方帶陳嫌回到命案現場模擬，對於找到死者遺骸地點與陳嫌說法不符，認為陳嫌刻意避重就輕，仍未吐實，依殺人罪將他移送台南地檢署偵辦

(中時 )

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