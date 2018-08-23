缺電影響食物保存 委內瑞拉人買不到鮮肉

2018年08月23日 17:48 中時電子報 江飛宇

曾因出產石油有著「南美富國」、「南美的沙烏地」之名的委內瑞拉，如今經濟敗壞到連電力供應都成問題，由於全國每天都會輪流停電，委內瑞拉的肉類冷藏愈來愈困難，市面上的肉類供應不足，人民只能選擇變質的肉類。

美聯社報導，委內瑞拉面臨史上最嚴重的經濟衰退，自來水、電力、汽油等基本資源，都成為可遇不可求的奢侈品，主張社會主義的馬杜羅總統仍然堅稱經濟問題不是政策錯誤，而是美國與其他資本主義國家發動的經濟戰爭。

委內瑞拉經濟已經觸底，人民只有腐爛而價格便宜的牛肉，畢竟這是他們唯一的蛋白質來源。一名叫做尤迪斯．魯納(Yeudis Luna)的馬拉開波市（Maracaibo）市民對記者介紹市場的肉類，他說：「這些肉聞起來有點臭，但是用一點醋和檸檬沖洗它，怪味能夠減少一些。」他的家裡有3個男孩要養，在明知肉品不安全的情況，仍然不得不選購。

馬拉開波市是委內瑞拉的第二大城，僅次於首都卡拉卡斯，就經濟角色來說，馬拉開波更為重要，因為這座港市位於一個巨大的馬拉開波湖邊，是委內瑞拉石油生產的中心，產量佔該國的一半。

馬拉開波湖上有座8公里長的大橋，建成於50年前，是對曾經美好年代的提醒。大橋上有著數千盞裝飾燈，在每晚閃耀著，馬拉開波市熱鬧非凡，有許多間國際商場、飯店與國際遊客。

如今，大橋的燈光不再閃耀，油井多數不再運作，因為發不出薪水，豪華的購物中心都已經破產，國際企業早已紛紛離開。

在過去的九個月裡，馬拉開波市的居民忍受著輪流停電。到了8月10日，一場變電所的大火，又摧毀了一條供應150萬人口的主要電力線，事情變得嚴峻。

沒有電，肉類冷藏設備自然失靈，肉類開始腐敗，肉商只能趁徹底腐敗前出清，於是趕緊送到各地市場銷售變質肉類。

市場的肉販喬瑟．皮里圖(Johel Prieto)說，他為了讓牛肉賣相好一些，只能把腐肉給磨碎，然後與新鮮的紅肉混合，試圖掩蓋腐敗。

別用什麼食品安全與道德規範來批評，根本已經顧不上了。皮里圖已經告知顧客他的肉就是這樣處理的，仍然生意很好，人們願意購買，拿來餵給自家的狗，更多人就是買回去為家人做飯。

皮里圖說：「感謝馬杜羅總統，窮人的食物是腐爛的。」

這裡到處都是貧困的故事，55歲的魯納(Luna)是一名停車場管理員，薪水沒什麼用，只能買一公斤的腐爛碎肉回家，要做飯給他的3個小孩(6歲、9歲、10歲)，他的妻子因為實在受不了飢餓，在去年抛家棄子逃去哥倫比亞了，魯納再沒知道妻子的下落。

魯納會先用水沖洗，然後先在醋中浸泡一晚上來去腥，然後用蕃茄和洋來煮。被問到擔不擔心食物中毒，魯納說：「我當然擔心，因為孩子們都年紀太小，不幸好只有小兒子有些腹瀉，也許過幾天就好了。」

(中時電子報)