歡慶馬來西亞國慶～台北東區「星馬料理」優惠戰搶先開跑！

2018年08月23日 17:46 中時 徐力剛

室內裝潢採用黑、紅、金3色設計，高貴且大方。（圖片提供／鴨皇閣）

「愛MA氏國慶分享週」活動，顧客點選「海南雞飯」享買一送一優惠。（圖片提供／聯發國際）

店內圓桌、椅宛如置身馬國小吃攤場景。（圖片提供／聯發國際）

近年星馬料理大行其道，繼MAMAK檔星馬料理後，以東南亞特有酸、甜、辣口感著稱餐廳鴨皇閣相繼來台展店，搶佔台北東區美食商機。

歡慶馬來西亞獨立建國61年，「MAMAK檔星馬料理」推出「愛MA氏國慶分享週」活動，8月27日至31日止，來店憑DM點選餐點「海南雞飯」，享買一送一優惠。餐廳「鴨皇閣」不落人後，即日起至8月31日止，凡點選招牌料理「當歸烤鴨」，憑《中時電子報》此篇報導，享烤鴨9折優惠（服務費另計）。

馬國多元種族薈萃，結合馬來、印度、華人、印尼與婆羅洲等民族，創造獨特飲食文化，由聯發國際餐飲集團成立「MAMAK檔星馬料理」，目前全台共3間門市，其實馬來語「MAMAK」源自淡米爾語「叔叔」，是當地兒童對鄰居、店主等稱呼，在路邊搭起大陽傘，擺上幾張桌椅與推車，老闆親切招呼來往客人，自然不做作氣氛成為下班聚會或朋友相聚好所在。

MAMAK檔-台北忠孝店外觀以黃、白色為主視覺設計，搭配檳城知名壁畫「姊弟共騎」，宛如置身馬來西亞，寬敞室內空間擺放大量桌椅，若遇用餐人潮較多將採「共桌」方式，歡笑聲此起彼落好不熱鬧。來到MAMAK檔不可錯過東泱米粉、海南雞飯、檳城蝦麵及咖哩海鮮叻沙等人氣品項，絕對讓你值回票價。

今年新開幕「D’Palace 鴨皇閣」以純正星馬料理立足北台灣，強調原汁原味呈現美味餐點，遠從新、馬高成本空運食材來台，帶給饕客全新味覺體驗。餐廳臨近捷運站坐擁地利之便，室內裝潢大方貴氣，黑、紅、金3色營造低調奢華感，無論闔家蒞臨或三五好友聚會皆適宜。

人氣商品「當歸烤鴨」做工繁複，主廚精選宜蘭櫻桃鴨為食材，鴨肚塞入中藥當歸與獨家配方，費工先悶後烤逼出鴨油，再多次烘烤上色，中藥特殊香氣中和鴨肉腥味，鴨皮酥脆不油膩，建議搭配白飯品嘗滋味一絕，每日限量30隻。其他如「星馬麥片蝦」、「墨鬆芥蘭」及「金黃鹹蛋花枝」等佳餚，亦深受老饕喜愛。

(中時 )