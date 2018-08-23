陶博茶席大賽總獎金32萬 上屆首獎正妹拼再得獎

陶藝家第2代李善愔奪下2017年國際茶席美學設計大賽冠軍。（陶博館提供）

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許哲瑗
陶藝家第2代李善愔奪下2017年國際茶席美學設計大賽冠軍。（陶博館提供）

國際茶席美學設計大賽開放徵件！新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館三度和陶作坊合作，舉辦「國際茶席美學設計大賽」，上屆起提高總獎金及首獎15萬元的獎金，吸引許多年輕人參賽，爭搶嶄露頭角的機會。

李善愔身為陶藝家第2代，2017年國際茶席美學設計大賽中以最年輕之姿勇奪下冠軍，獲得豐厚獎金，信心大增，參展及藝廊的邀請也不斷。

李善愔以《墨染舞色》奪下冠軍，創下最年輕的得主紀錄，她表示，獲獎的獎金讓她可以專心於創作，準備更多參展機會；例如3月在臺南方圓美術館舉辦聯展，並受邀至茶席體驗課擔任講師，5月受邀參加第14屆深圳國際文化產業博覽交易會的臺灣精選展區。

她說，目前全心準備10月在陶博館3樓市民陶藝平臺的個展，預計發表全新創作，「非常感謝陶博館與陶作坊的肯定，讓我更堅定走在陶瓷創作這條路上，未來希望發揮更多的創意與巧思，設計更多與眾不同的作品。另外，距離今年大賽徵件期限還有時間，正在評估是否再度參賽，因為現在的工作排程已經滿到明年了！」

陶博館表示，今年的「國際茶席美學設計大賽」即日起開放徵件，10月12日截止，免報名費，個人或團體都可報名，最多可報名5組作品。初審會由茶藝、空間、茶具設計等相關領域的5至7位評審委員組成評審團，並於11月5日公佈10席入選作品。

11月30日在陶博館舉辦複審，並於12月1日舉辦頒獎典禮，公開頒發獎座及獎金給得獎者。歡迎有興趣的人把握參賽機會，更詳細的資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢。

(中時 )

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