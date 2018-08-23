「四爺」吳奇隆沒在怕 今晚戰《延禧》、《如懿》

2018年08月23日 17:58 中時 洪秀瑛

吳奇隆宣傳新劇。（北京稻草熊提供）

袁弘和張歆藝宣布成為準爸爸、準媽媽。（取自微博）

近期古裝宮鬥劇《延禧攻略》、《如懿傳》在兩岸三地火紅，在《延禧》即將進入倒數完結篇高潮之際，「四爺」吳奇隆今晚加入戰局，不過主演的不是古裝劇中冷酷雍正，也不是霸道總裁，而是以不同形象詮釋新時代暖男。

他與李小冉演出的新劇《月嫂先生》今晚7點半在東方、浙江衛視首播，「四爺」能否在這2部夯劇中突破重圍備受關注，他賣力為戲宣傳，在微博打趣寫道：「有博士證的男月嫂可以嗎？」粉絲則力挺他，留言：「觀眾族群不一樣，看隆爺幫寶寶換尿布好有趣。」

吳奇隆與劉詩詩主演的《步步驚心》是清宮劇經典，時隔7年，劇中人物都有不同改變，也陸續傳喜訊。先是「八爺」鄭嘉穎結婚、「十三爺」袁弘和演員老婆張歆藝今在微博曬出超音波照，今天剛好是袁弘36歲生日，小寶寶可說是他收到最大生日禮物。「四爺」吳奇隆也宣告為追求更幸福生活將減量演出，粉絲則期待他趕快抱娃。

吳奇隆這次「轉行」，在電視劇《月嫂先生》中成為專攻「育兒經」的「男月嫂」，大秀帶娃技能。他日前宣傳新戲，提到接拍這部戲的原因除了覺得有趣，大家對月嫂不陌生，但對男月嫂有很多疑問，覺得這個職業男生不是那麽適合，男生做的時候比較尷尬，所以他希望透過這個戲讓大家清楚一個職業。

對於此次「形象突變」，吳奇隆宣傳時坦言這角色對自己來說是個突破，「以往很多時裝劇找我演的可能都是比較威嚴的總裁，家裡很有錢的那種。但這次角色恰恰相反，包括我可能也不是那麼懂得人情世故，透過這角色也學習到很多新東西」。

(中時 )