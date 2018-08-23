副總統盛讚李進勇照顧老小施政第一勇

2018年08月23日 17:56 中時 許素惠

副總統陳建仁（右紅背心）和雲林縣長李進勇（左紅背心）為雲林縣元長鄉西莊社區長青食堂的阿公阿嬤打菜。（許素惠攝）

副總統陳建仁（後右）關懷雲林縣天主教虎尾若瑟醫院失智共照中心的阿公阿嬤。（若瑟醫院提供）

雲林縣天主教虎尾若瑟醫院院長李聰明（右）陪同副總統陳建仁（中）和雲林縣副縣長丁彥哲（左）探視高齡96歲的畢耀遠神父。（若瑟醫院提供）

陳建仁副總統23日到雲林關心失智老人照顧現況，在長青食堂和阿公阿嬤共進午餐，也踏勘興建中的古坑綠色隧道交流驛站，盛讚雲林縣長李進勇開辦長青食堂、加倍祖孫托育補助，照顧老小讓年輕人放心工作，穩定花生等價格，是第一勇的縣長！

陳建仁先探望虎尾若瑟醫院畢耀遠神父，這是他到雲林必做的事，畢神父已96高齡，仍引領一起唱聖母經祈禱。

若瑟醫院失智共同照護中心主任何旭華簡報雲林失智共照執行現況，院長李聰明回顧畢神父去年向陳建仁建議，要照顧曾經創造台灣奇蹟的人，該院致力長照，就是要「陪恁在地老化，伴你健康呷百二」。

陳建仁關懷該共照中心的爺奶，指出長照2.0是政府很重要的政策，原本目標是在年底全國共設1100據點，沒想到才8月就已經有1600個據點，雲林尤其做的很好。

近午陳建仁轉往元長鄉西莊社區長青食堂為阿公阿嬤打菜，並共進午餐，盛讚李進勇很有魄力，在財政困窘下，仍然開辦許多長青食堂，把一社區一食堂列為目標，目前全縣已擴增到76點，每天有3、4000人共餐，吃飯配話，增加老人家社交。

陳建仁進一步說，此外並加倍祖孫托育補助，把老人和小孩都照顧得很好，讓年輕人無後顧之憂，可以安心地為工作打拚，這些好的政策，大家一定要讓李繼續推動下去。

元長鄉長李泗濱也力讚長青食堂是李進勇很棒的政績，還當場為雲林縣府財政請命，希望中央多給經費支持。

陳建仁勘察古坑鄉綠色隧道交流驛站工程時，細數李進勇在農業上的政績，包括水井費及花生補貼等，穩定農產價格及農民生計，是第一勇的縣長。

(中時 )