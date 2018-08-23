副總統盛讚李進勇照顧老小施政第一勇

副總統陳建仁（後右四）23日到雲林縣元長鄉，和雲林縣長李進勇、元長鄉長李泗濱（後右三、二）等人，與西莊社區長青食堂的阿公阿嬤共進午餐，稱讚長青食堂是李進勇照顧老人的最佳政策，足為典範。（許素惠攝）

友善列印
中時
副總統陳建仁（右紅背心）和雲林縣長李進勇（左紅背心）為雲林縣元長鄉西莊社區長青食堂的阿公阿嬤打菜。（許素惠攝）
副總統陳建仁（後右）關懷雲林縣天主教虎尾若瑟醫院失智共照中心的阿公阿嬤。（若瑟醫院提供）
雲林縣天主教虎尾若瑟醫院院長李聰明（右）陪同副總統陳建仁（中）和雲林縣副縣長丁彥哲（左）探視高齡96歲的畢耀遠神父。（若瑟醫院提供）

陳建仁副總統23日到雲林關心失智老人照顧現況，在長青食堂和阿公阿嬤共進午餐，也踏勘興建中的古坑綠色隧道交流驛站，盛讚雲林縣長李進勇開辦長青食堂、加倍祖孫托育補助，照顧老小讓年輕人放心工作，穩定花生等價格，是第一勇的縣長！

陳建仁先探望虎尾若瑟醫院畢耀遠神父，這是他到雲林必做的事，畢神父已96高齡，仍引領一起唱聖母經祈禱。

若瑟醫院失智共同照護中心主任何旭華簡報雲林失智共照執行現況，院長李聰明回顧畢神父去年向陳建仁建議，要照顧曾經創造台灣奇蹟的人，該院致力長照，就是要「陪恁在地老化，伴你健康呷百二」。

陳建仁關懷該共照中心的爺奶，指出長照2.0是政府很重要的政策，原本目標是在年底全國共設1100據點，沒想到才8月就已經有1600個據點，雲林尤其做的很好。

近午陳建仁轉往元長鄉西莊社區長青食堂為阿公阿嬤打菜，並共進午餐，盛讚李進勇很有魄力，在財政困窘下，仍然開辦許多長青食堂，把一社區一食堂列為目標，目前全縣已擴增到76點，每天有3、4000人共餐，吃飯配話，增加老人家社交。

陳建仁進一步說，此外並加倍祖孫托育補助，把老人和小孩都照顧得很好，讓年輕人無後顧之憂，可以安心地為工作打拚，這些好的政策，大家一定要讓李繼續推動下去。

元長鄉長李泗濱也力讚長青食堂是李進勇很棒的政績，還當場為雲林縣府財政請命，希望中央多給經費支持。

陳建仁勘察古坑鄉綠色隧道交流驛站工程時，細數李進勇在農業上的政績，包括水井費及花生補貼等，穩定農產價格及農民生計，是第一勇的縣長。

(中時 )

比照國軍官兵 內政部：替代役赴… 新竹》吳敦義赴新竹站台 批蔡政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。