關懷失智老人 7-ELEVEN邀Selina當「學姊」

2018年08月23日 17:58 工商 劉馥瑜

Selina任家萱擔任「老老重擔 有你救好」公益募款代言人，呼籲粉絲們到7-ELEVEN索取愛心零錢袋。圖／業者提供

Selina任家萱到7-ELEVEN「出任務」擔任一日愛心店長．圖／業者提供

台灣失智人口逐年攀升，7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會合作，去年開始在嘉義展開「幾點了咖啡館」計畫，以7-ELEVEN門市作為平台，讓失智長輩擔任超商店員，一年來已有17位失智長輩在兩家「幾點了咖啡館」工作，結果發現，9成的長輩情緒趨穩定，也更活潑、樂於嘗試新事物，8成會主動與他人接觸互動，6成無明顯退化，還可大幅減少失智症的黃昏症候群。

為讓更多民眾體驗失智長輩親切熱情的服務，今（23）日7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會特別在台北舉辦一場活動，由3位平均年齡80歲，服務年資半年至一年多的失智長輩，前來台北博源門市提供服務。7-ELEVEN表示，這些長輩們從喊歡迎光臨口號、製作CITY CAFE、遞送咖啡、收銀找零結帳，樣樣難不倒他們，展現出數月下來的實習成果。

此外，本季照顧大使Selina任家萱也特別現身擔任「學姊」，跟長輩們一起工作，度過有意義的時光；Selina也帶著自己存滿一個月零錢的「愛心零錢袋」捐款，並呼籲更多粉絲「隨手裝零錢、定期裝滿、隨時到小七捐出去」一起做公益。

除了上述「幾點了咖啡館」計畫，7-ELEVEN也在其他縣市舉辦「門市失智篩檢活動」、「台灣智作」同樂會活動，以及為門市夥伴開班的「失智友善課程」，還有「失智照顧者喘息」講座等，總計超過130場、上萬人次參與。

(工商 )