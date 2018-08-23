關懷失智老人 7-ELEVEN邀Selina當「學姊」

Selina任家萱改行當「學姊」、帶領三位失智大齡實習生到7-ELEVEN門市合影。圖／業者提供

友善列印
工商
Selina任家萱擔任「老老重擔 有你救好」公益募款代言人，呼籲粉絲們到7-ELEVEN索取愛心零錢袋。圖／業者提供
Selina任家萱到7-ELEVEN「出任務」擔任一日愛心店長．圖／業者提供

台灣失智人口逐年攀升，7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會合作，去年開始在嘉義展開「幾點了咖啡館」計畫，以7-ELEVEN門市作為平台，讓失智長輩擔任超商店員，一年來已有17位失智長輩在兩家「幾點了咖啡館」工作，結果發現，9成的長輩情緒趨穩定，也更活潑、樂於嘗試新事物，8成會主動與他人接觸互動，6成無明顯退化，還可大幅減少失智症的黃昏症候群。

為讓更多民眾體驗失智長輩親切熱情的服務，今（23）日7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會特別在台北舉辦一場活動，由3位平均年齡80歲，服務年資半年至一年多的失智長輩，前來台北博源門市提供服務。7-ELEVEN表示，這些長輩們從喊歡迎光臨口號、製作CITY CAFE、遞送咖啡、收銀找零結帳，樣樣難不倒他們，展現出數月下來的實習成果。

此外，本季照顧大使Selina任家萱也特別現身擔任「學姊」，跟長輩們一起工作，度過有意義的時光；Selina也帶著自己存滿一個月零錢的「愛心零錢袋」捐款，並呼籲更多粉絲「隨手裝零錢、定期裝滿、隨時到小七捐出去」一起做公益。

除了上述「幾點了咖啡館」計畫，7-ELEVEN也在其他縣市舉辦「門市失智篩檢活動」、「台灣智作」同樂會活動，以及為門市夥伴開班的「失智友善課程」，還有「失智照顧者喘息」講座等，總計超過130場、上萬人次參與。

(工商 )

談判獲進展 機師罷工有解 當帝王遇上文青 最有寶島風骨的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。