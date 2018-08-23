當帝王遇上文青 最有寶島風骨的皇家禮炮跨界品酒會

2018年08月23日 18:06 中時電子報 吳勝雄

論茶，有福爾摩沙品茗藝術為茶藝擔當 ; 論酒，有蘇格蘭威士忌為品酩稱王。如何同時展現兩者特質，並從中挖掘台灣DNA，調和威士忌領頭品牌皇家禮炮打頭陣，開創茶酒一家的跨界品酒會。

在這場跨界品酒會的在地氛圍裡，可以品飲到皇家禮炮獨家限定的特殊酒款，尤其主打專為寶島量身訂製的皇家禮炮23年 – 以台灣人最熟悉的香蕉、鳳梨、芒果、煙燻龍眼香氣堆疊出濃郁果香之外，還能從中發掘東方美人的茶香餘韻，彷彿身置高山、探索茶園，而每一支品飲的皇家禮炮酒款，都對應著台灣北中南各自擁護的強大精神。

為了全方位展現台灣DNA，皇家禮炮這次攜手台灣在地好茶品牌永心鳳茶，從品飲中的在地特色小點搭配、到餐桌上茶款的數種選擇、以及北中南的精選活動場地，所有箇中細節，讓每一場皇家禮炮茶酒品飲會 - 顯得更加獨一無二、非來不可。

2018下半年 最有寶島風骨的皇家禮炮跨界品酒會 消費者報名場次：

台北場共四場

場地：Town by Bryan Nagao Taipei [ 台北市中正區信義路二段 171 號三樓 ]

8/24（五）19:30 – 21:00

8/25（六）19:00 – 20:30

8/31（五）19:30 – 21:00

9/1（六）16:00 – 17:30

台中場共五場

場地：台中國家歌劇院VVG Food Play [ 台中市西屯區惠來路二段101號五樓 ]

9/14（五）19:30 – 21:00

9/15（六）16:00 – 17:30

9/21（五）19:30 – 21:00

9/23（日）13:30 – 15:00

9/23（日）16:00 – 17:30

高雄場共五場

場地：高雄老新台菜十全店 [ 高雄市三民區十全三路265號 ]

9/28（五）15:00 – 16:30

9/28（五）19:30 – 21:00

9/29（六）11:00 – 12:30

9/29（六）16:00 – 17:30

10/6（六）16:00 – 17:30

活動費用：

報名費NT1,000/位，當日現場可折抵購買皇家禮炮酒款消費金額，每人每次僅限折抵乙張，不可共用。

品鑑酒款：

皇家禮炮23年蘇格蘭調和式威士忌

酒精濃度：40%

香氣：特有的龍眼乾氣味透露出強烈的台灣特色

口感：以台灣熱帶水果鳳梨，芒果，香蕉為基底的豐富果香

尾韻：綿長而悠久，隱約的東方美人茶香與辛香料暗示，讓整體風味更顯層次

皇家禮炮21年蘇格蘭調和式威士忌

圖片來源：保樂力加提供

酒精濃度：40%

香氣：濃郁果香加上甜甜的花香味，微淡的煙燻香

口感：深重厚實的口感，甜味中帶有絲絲堅果香

尾韻：餘味滑順悠長

皇家禮炮21年蘇格蘭調和式威士忌馬球限量版

圖片來源：保樂力加提供

酒精濃度：40%

香氣：強烈的果香，尤其是成熟的哈密瓜香甜風味，

口感：甜而具水果的香甜口感，嚐一口在舌尖可以感受到柔軟的太妃蘋果風味

尾韻：十分飽滿、柔順而深遠的尾韻

皇家禮炮21年蘇格蘭調和式威士忌海灘馬球限量版

圖片來源：保樂力加提供

酒精濃度：40%

香氣：豐富的水果與甜美蜂蜜香氣，完美融合柔順的煙燻香

口感：香甜的水果口感，帶有一絲絲蜜餞檸檬及橡木氣息

尾韻：悠長的煙燻餘味

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)