歹路不可行 藥頭從學生即染毒癮人生黑白

2018年08月23日 18:28 中時 黃國峰

台中市警局第四分局偵查隊，查獲李男超商內販賣毒品，當場查獲愷他命、毒咖啡包等。（黃國峰翻攝）

台中市警局第四分局偵查隊，查獲李男超商內販賣毒品，在其機車內查獲毒咖啡包等。（黃國峰翻攝）

台中市26歲李姓男子，學生時期就沾上吸食愷他命毒品的習慣，由於吸食毒品費用日益龐大，李男竟想做起販賣毒品的生意來，打起一來可自用、一來可賺錢的如意算盤來，沒想到正值警方執行「青春專案」與「安居專案」期間，趁他交易時，當場查獲，以違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局偵查隊，執行「青春專案」與「安居專案」日前逮補一名未成年吸毒人口，再循線追查出供貨人李姓男子，趁李嫌於8月中旬在北區某超商前正準備交易毒品時，為警方當場查獲，起獲愷他命毒品8包、毒咖啡包23包及手機3支。

李嫌供稱，因學生時期沾染愷他命毒品成習，鑑於吸食毒品之費用龐大，才利用通訊軟體發送販賣毒品之廣告訊息，招攬不特定人士購毒，其中更包含未成年青少年，全案經調查後，以違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

第四分局偵查隊長張國益呼籲，青少年不要被精美包裝的咖啡包外表所矇騙，提醒青少年勿施用來路不明之咖啡包，且為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，將同時針對青少年易聚集之網咖、KTV、夜店及賭博性電子遊戲場所加強查緝，歡迎一起加入友善通報網，即時反映各項治安情資，共同阻絕不法入侵社區，維護優質的生活環境安全。

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(中時 )