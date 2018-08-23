老樹何辜鬼剃頭 市議員參選人黃淑芬批事權不一、誰負責？

台中市懷德街小康公有零售市場前，6棵老榕樹被包商動用吊車等大型機具，大肆砍伐腰斬，引起民眾強烈撻伐！（陳世宗翻攝）

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台中市懷德街小康公有零售市場前，樹齡超過40年的6棵老榕樹，民眾發現被市府委請的包商動用吊車等大型機具，大肆砍伐腰斬引起民眾撻伐！市議員參選人黃淑芬說，老樹被砍成光禿禿慘不忍睹！經發局表示，已對樹木執行緊急維護，避免樹木再受傷害。

民眾不滿說，莫非「只許州官放火、不許百姓點燈！」市府斥資公帑請包商修剪樹木，竟然淪為砍樹造成鬼剃頭，不僅做出最錯誤的示範，亦對信誓旦旦說8年要種100萬棵樹的龍團隊，無異是當頭棒喝。

黃淑芬指出，台中市政府訂有「樹木保護自治條例」及「行道樹修剪標準作業規範」，包商修剪樹木必須切實遵守，懷德街小康公有零售市場路樹，被粗暴的腰斬成鬼剃頭模樣，明顯違反規定；市府應該依法處理，避免類似情事再發生。

經發局表示，因市場攤商反應榕樹成長快速，易孳生蚊蟲，且颱風季節來臨，落葉可能影響水溝排水功能等因素；委請廠商進行修剪、疏枝，以提高樹木的抗風能力。

經發局強調，廠商出現不當修剪情形，將依台中市「樹木保護自治條例」及「行道樹修剪標準作業規範」依法追究責任與裁罰；將加強督導溝通，要求廠商確實遵守修剪樹木的標準作業流程。並對該6棵樹木執行緊急維護，更換土壤、施加益生菌，加速樹木枝葉成長。

(中時 )

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