拒絕他鄉鎮垃圾進入六輕焚燒 麥寮鄉民怒吼抗議

麥寮鄉民拒絕其他鄉鎮垃圾進入六輕焚燒，舉白布條表達抗議。（張朝欣攝）

友善列印
中時

台塑六輕焚化爐更新環評過關，傳出將代燒雲林縣垃圾，引發六輕所在地麥寮鄉鄉民強烈反彈，23日舉白布條抗議相關單位把麥寮鄉民當成二等公民，將封路圍廠拒絕垃圾進鄉。縣府與鄉公所則強調六輕焚化爐決不會焚燒其他鄉鎮垃圾，也不會增加垃圾處理量。

六輕焚化爐原環評規模為每日處理量400噸，但經過近20年使用設備效能漸弱，目前實際運作情況為每日300噸不到，六輕因此向環保署提出汰舊換新焚化爐，計畫將處理量回升至每日400噸，因而傳出將協助雲林縣代燒3成左右垃圾。

麥寮鄉民得知六輕將協助處理雲林縣垃圾，紛紛發出怒吼堅決反對，23日由麥寮鄉農會舉辦記者會，農會總幹事許浚杰、縣議員林建鴻、林深與上百名民眾高舉白布條，表達不歡迎把麥寮鄉當成「垃圾鄉」。

鄉民們表示，20多年前六輕建廠之初，承諾焚化爐除了處理廠區廢棄物，也會協助處理所在地麥寮鄉與鄰近台西鄉的垃圾，現在突然以汰舊換新焚化爐為由，將焚燒其他鄉鎮的垃圾，根本是把麥寮鄉當成垃圾場。

「若其他鄉鎮的垃圾運到麥寮鄉，一定會封路圍六輕廠抗爭！」許姓鄉民憤怒說到，麥寮鄉因六輕進駐，已影響鄉內的空氣、交通品質，若再把其他鄉鎮垃圾運到六輕焚燒，等於是犧牲麥寮鄉民的生存權，他將誓死反對。

雲林縣政府與麥寮鄉公所則說明，六輕焚化爐協助代燒垃圾依原承諾沒有改變，仍以麥寮、台西鄉為主，每日處理量亦未增加，請麥寮鄉民放心，六輕焚化爐決不會焚燒其他鄉鎮垃圾，也不會增加垃圾處理總量。

(中時 )

歹路不可行 藥頭從學生即染毒癮… 捷警隊第一分隊協助 重度智障少…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。