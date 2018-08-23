以天地為舞台 雲門舞松煙

池上秋收藝術節邁入第10年，雲門舞集創辦人林懷民特地選了行草三部曲之二《松煙》，作為與「書法之 鄉」池上居民同慶的作品。（李欣恬攝）

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以天地為舞台，在金黃稻穗旁起舞，雲門舞集睽違5年，再度重返池上秋收藝術節演出。近年台東池上掀起觀光熱潮，也有不少藝術家駐地創作，雲門創辦人林懷民表示，「池上的美不是一種消費，而是眾人凝聚、累積而來的力量，在大自然的環境中，有一種越來越雄厚的力量，叫尊嚴。」

林懷民表示，全台各地農區人口外移，但是池上很特別，眾人在藝術、大自然的吸引之下，在此地聚集，其中連續10年舉辦的池上秋收藝術節，已成為特別的節慶，「池上的朋友們，已將這藝術節視為年度盛事，會帶外地的朋友們回來辦桌、相聚，這樣的事情，效應越來越擴大。」

今年演出的舞作是《松煙》，是林懷民行草三部曲中的第二部，林懷民表示，這部作品以書法的留白、運氣等意象為創作靈感，展現雲門舞者的內家拳、太極導引功底，「我選定這部作品，是要以此向池上的居民致敬。」

林懷民表示，池上可說是書法之鄉，「在這裡的居民不太看電視，幾乎很多戶人家的休閒時刻，做的事情是寫書法，《松煙》是一部從書法延伸出來的舞，舞者們就在這天地舞台上，吐納呼吸，牽引所有動作。」

林懷民表示，日前他詢問舞者，在哪裡跳舞印象最深刻，結果答案都是池上，「池上除了風景美麗，還有一股非常動人的凝聚力，像是為了維護稻田美景，有175公頃的土地沒有電線桿，還有池上鄉文化藝術協會，把池上米的收入拿來作為獎學金，這些都很不容易，一個好社區、好國家，仰賴於領導者的肩膀，大家要團結。」

(中時 )

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