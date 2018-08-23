夜問打權》八二三砲戰帶來和平！不紀念還拆戰地史蹟

夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、李勝峰、費鴻泰、鍾佳濱、王鴻薇、林明正。

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中時電子報
綜合報導

喊窮狠砍軍公教退休金，卻擴編預算？明年中央預算歲入1.97兆、歲出2.22兆，入不敷出？更往台獨傾斜？狠砍退休金？軍公教變下流老人？結果1年才省200多億？台灣拚經濟靠擴大內需？自欺欺人？還是不可告人？歲出首破2兆+國防預算3460億！反中拚台獨？台獨才能得到補助？文化台獨大發功，去中如火如荼？文化部預算首破200億，公視、華視預算大增為台獨？其中4億用來設台語頻道？增預算為強化台灣文學創作+外譯能量？還是為文化台獨？

設慰安婦像.禁核食破壞台日關係？謝長廷媚日無極限？二戰性奴隸，國際譴責！謝長廷竟說慰安婦銅像破壞台日關係？國民黨:卑躬屈膝的漢奸！日駐台代表在台護日本，台駐日代表也護日本？誰護台灣人？

八二三砲戰60周年！一甲子和平得來不易，勿再有戰火！兩岸通婚.就業.旅遊…珍惜台海寧靜，八二三砲戰美提供武器不派兵！ 施壓蔣介石放棄金門，美建議提供核武？蔣介石拒絕對同胞用核武？八二三砲戰帶來和平！軍方不紀念，竟還拆金門戰地史蹟？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

李勝峰(政治評論員)

費鴻泰(立法委員)

鍾佳濱(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

林明正(新黨台北市議員參選人)

(中時電子報)

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