捷警隊第一分隊協助 重度智障少年回家

北市捷警隊第一分隊隊員廖水山協助張姓少年和母親重合。〔警方提供〕

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中時

一名13歲張姓重度智障少年，日前由母親帶同前往馬偕醫院看診，和母親口角後跑離，進入捷運，在捷運雙連站徘徊，張母慌張跑到中山二派出所報案，在此同時，捷運警察隊第一分隊員警廖水山也接獲民眾報案前去協助處理張姓少年，及時將張保護起來，交給張母帶回。

北市捷運警察隊第一分隊警員廖水山，是在日前值服巡邏勤務時，接獲通報捷運雙連站有民眾需要協助， 廖員趕往現場發現13歲的張姓少年，神情慌張、反應不似常人，廖員發現少年無法書寫應答，身上背包亦無證明文件，廖員使用M-Police人臉辨識系統也查無少年資訊。

員警隨後檢視監視器影像，發現張姓少年從雙連站2號出入口尾隨民眾進站，於是通報轄區協助，恰巧張母正在中山二派出所報案協尋兒子，廖員立即將張姓少年帶到雙連站出口交給張母。

據張母表示，兒子患有重度智能障礙，今早帶兒子前往馬偕醫院複診途中，因一言不和，兒子便轉身跑步離去，不見蹤影，她四處尋找無獲，只好請求警方協助，經確認身分後，廖員便陪同少年至雙連站出口與母親會合，張母對於警方的協助十分感激，頻頻道謝。

北市捷運警察隊在此呼籲社會大眾，家有高齡老人或弱智身障者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊，確保弱勢族群安全。

(中時 )

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