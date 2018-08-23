瞬間急驟雨太原地下道積水汽車險滅頂、市議員為民請命

市議員陳政顯在市議會為民請命，要求市府提出地下道淹水因應對策案；避免重蹈大甲民生路地下道釀成滅頂慘案覆轍！（陳世宗攝）

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台中市22日晚間瞬間急降雨造成市區太原北路地下道淹水，1名駕駛因視線模糊差點滅頂！市議員陳政顯23日在市議會為民請命，要求市府提出因應對策方案；避免重蹈4年前大甲民生路地下道淹水釀成滅頂慘案覆轍。市府強調，將加強巡檢，確保設備正常運作。

陳政顯指出，台中市連日來的午後熱對流引發強降急驟雨，繼日前水淹台灣大道機車騎士受困及豐原大道水淹14戶民宅後；22日晚上的一場強降雨，竟造成太原北路地下道水位瞬間暴增，1位行經地下道的駕駛幸好反應得宜，即時煞車並倒車，否則一定會慘遭滅頂，

陳政顯建議市府應在全市各地下道，全面設置水位監測儀器並在路口以警示燈或設柵欄，遇到天降豪大雨或颱風來襲，提醒開車行經地下到的市民，一定要注意地下道的積水，萬一水位瞬間暴增，一定要在上一個路口有警示燈或告示牌，地下道前還要有柵欄。

建設局表示，北屯區太原地下道22日傍晚受大雨雷擊，監視系統及抽水設備受損導致淹水，該局發現後立即前往修復，並請警察局封閉拉設警戒線，抽水設備於晚間7時40分修復後排除積水，即時監視系統持續搶修，23日傍晚全數完成恢復正常運作。

建設局長黃玉霖說，中市車行地下道共計20處，有14處設有抽水機設備，6處為重力式排水；設有淹水自動啟閉柵欄36座，淹水自動警示LED跑馬燈36座，監視器88座。將持續加強巡檢，確保設備正常運作。

(中時 )

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