食安風暴不斷 消基會批「政府縱容黑心業者」

2018年08月23日 18:48 中時 李宜秦

近年食安漏洞百出，消基會指出黑心食品對受害者的影響在第一時間難以發現，造成舉證困難而敗訴，舉例4年前彰化進興製粉廠使用工業用碳酸鎂製作食品，卻僅被判處行政處罰。輕判食安黑心業者的狀況層出不窮，消基會呼籲修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，加強把關食安。

消基會表示，台灣外食族漸多，許多不肖業者為了壓低成本會選用違法材料製作食品，舉例4年前彰化進興製粉廠為了降低成本，將「工業用碳酸鎂」加進該品牌內的胡椒粉與蒸肉粉中，被驗出含砷量超標。

然而食藥署將「碳酸鎂」列為合法食品添加物，卻沒有註明是工業用或食品用，但工業用碳酸鎂純度低，本案就被驗出含有一級致癌物的重金屬砷，法院卻因「碳酸鎂是主管機關許可的添加物」判處廠商無罪，根本鼓勵廠商鑽法律漏洞、視民眾健康為無物。

消基會再舉例2002年高雄潘姓夫婦為加快海帶軟化速度，以工業用原料浸泡海帶，10年賣出超過3114公噸的黑心海帶。二審時卻因業者主張「所添加的化合物是主管機關公告核准使用的，只是未經送驗許可」，判其無罪、僅行政裁罰。

消基會批評，政府機關一次次地對黑心業者縱容，才會讓食安漏洞百出，消基會董事長游開雄以近期的「黑心蛋液事件」舉例，桃園圓山蛋品公司負責人自2016年起收購發霉的過期臭酸蛋液，混入一般蛋液後轉賣。根據食藥署資料顯示，該公司4年多來違反食品良好衛生準則17次、複查後通過，只有今年6月因未殺菌液蛋白檢出沙門氏菌遭裁罰6萬元，可見政府機關對業者把關的疏忽情況嚴重。

消基會呼籲修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，且要特別注意小資本的家族企業。正因食安問題是長期累積的，受害者在第一時間難以發現，更顯政府須嚴格把關的重要性。

(中時 )