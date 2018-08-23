淡北道路仍難產 環委：建了會不會更多汽車、空汙？

2018年08月23日 18:30 中時 李宜秦

難產20年的淡北道路，今召開環評專案小組初次審查，新北市政府表示淡水僅有一條道路連接北市，尖峰時段都會大塞車，也會造成救災困難，開發刻不容緩。但台北市政府交通局質疑新開道路會不會乘載更多私人載具、污染空氣、影響北市交通。環評委員要求再評估施工對生態影響之範圍，與該案對私人載具數量與北市交通的影響。

新北市政府新建工程處今至環保署報告「淡水河北側沿河平面道路」的環境影響評估，淡北道路沿著淡水河岸興建，起於新北市淡水淡金路口、終於台北市北投大度路。

開發單位主張淡水人口逐年增加，卻僅有一條道路連接台北市，導致通勤尖峰時刻大塞車，也會影響救災效率，主張淡北道路不僅能舒緩交通壅塞，也能減少因塞車怠速產生的空污。

淡水居民李先生在會議上沈痛表示，「連那些螃蟹、彈塗魚都被設有保護、導引措施，但是淡水人的逃生通道卻只有一條，難道淡水人比這些動物還低級嗎？反對開路的人有哪幾個住在淡水？」淡水中興里里長江慶發批評「環保人士根本不知民間疾苦」。

然而因淡北道路緊鄰紅樹林生態區，因此環保團體相當反對，環境法律人協會表示「開發路段屬於沿海自然保護區，開發單位預留的緩衝空間根本不夠」，農委會林務局則表示「開發時應該設有施工圍籬」。

環評委員要求開發單位評估施工對紅樹林濕地生態的影響範圍，並須研擬減輕對策。另外須分析淡江大橋與淡海輕軌興建後，若再建淡北道路對私人運具如汽車、機車等數量影響，及其對台北市交通的影響，今年11月30日前送往專案小組再審。

(中時 )