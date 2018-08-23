吳宗憲要鹿希派獨自上節目 黃國倫吐幕後實情

2018年08月23日 18:26 時報周刊 林彥君

黃國倫主持音樂節目。（資料照 羅永銘攝）

吳宗憲（憲哥）的兒子鹿希派日前因「炸北市府」言論，引發軒然大波，憲哥原本9月6日要陪兒子上黃國倫主持的《金曲傳奇-無與倫比同樂會》，但憲哥23日在臉書開直播表示：「兒子你自己去吧」，鹿希派是否上通告，憲哥認為讓兒子獨自去決定就可以了。對此黃國倫說：「憲哥若希望他兒子單獨來上我的節目，我也理解，這是一個痛心的父親說了重話後，又想幫兒子找機會。」

黃國倫透露，製作單位當時告知他，憲哥想陪兒子上節目，也安排要錄上下集，讓父子唱個過癮，雖然憲哥表示不會上節目，他仍期待憲哥父子能一起如期來錄影，他也對憲哥和鹿希派喊話：「父子同為音樂人，何必拆開呢？我的節目一直歡迎有實力、有夢想、有作品的年輕人，當然也不會排除鹿希派，若這一次他們來，將不只是體現音樂，更是父子間的愛與寬恕。」

黃國倫透露，多年前曾和憲哥一起搭同航班，坐在一起聊天，聽憲哥喜上眉梢的談著子女，滔滔不絕，他說：「憲哥提到兒子的音樂才華，更是讚譽有加，溢於言表，當時，我看到一個為兒女驕傲的父親」，他看到日前憲哥陪同兒子在記者會上道歉，他不捨說：「我看到一個恨鐵不成鋼心痛的父親！我自己也是個父親，我有最愛的兒子，我能體會憲哥的心情」。

他舉例聖經上的話：「生死在舌頭的權下，喜愛它的，必吃它所結的果子」，他相信鹿希派在此次事件中，也學到寶貴的一課，必能痛定思痛，記起教訓。他感嘆星二代常承受明星父母的壓力，而他在節目上訪問過許多星二代，通常星二代的內心最大的渴望，就是獲得父母親的認可，他認為社會原不原諒鹿希派很重要，但憲哥原不原諒兒子，這對這孩子來說更重要，他心疼地說：「人非聖賢，孰能無過？知錯能改，善莫大焉！」

(時報周刊)