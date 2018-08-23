亞運》舉重女子58公斤級 郭婞淳總和235公斤確定摘金

2018年08月23日 18:29 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

郭婞淳結束比賽後，向現場觀眾致意。郭婞淳在本屆亞運摘金，是個人亞運第一面獎牌。（陳怡誠攝）

郭婞淳在2018亞運舉重女子58公斤級挺舉抓出130公斤。（陳怡誠攝）

國人最關注的女子舉重名將郭婞淳，23日晚間在雅加達-巨港亞運會上登場了，她的抓舉與挺舉開把重量最高，比賽開始後也正如同先前預測，郭婞淳在抓舉項目三次都成功，以105公斤領先里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅的103公斤，取得領先優勢，隨後挺舉第二把130公斤成功，總和235公斤，為中華隊再添一面金牌。

郭婞淳在去年台北世大運以抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤，三破大會紀錄，挺舉更打破世界紀錄。

這次來到亞運賽場上最大敵人是里約奧運金牌、泰國名將蘇甘以及烏茲別克好手穆塔，兩人抓舉開把重量是95公斤，郭婞淳是100公斤，有著5公斤差距的實力。

雅加達亞運女子舉重58公斤級23日登場，中華隊「舉重女神」郭婞淳抓舉105公斤。（陳怡誠攝）

挺舉方面，郭婞淳開把重量定在130公斤，比蘇甘雅和穆塔多了15公斤，日本選手安藤美希子的開把重量為122公斤。總和之後郭婞淳的重量是230公斤，在所有參賽選手中排名第一，可見得郭婞淳對於這次賽會作足了準備。

比賽正式開始後，抓舉項目形成郭婞淳與蘇甘雅兩人的對決戲碼，蘇甘雅第一次抓起97公斤，郭婞淳豪不費吹灰之力的舉起100公斤，蘇甘雅第二次舉起101公斤，郭婞淳仍是穩健地舉起103公斤，雖然蘇甘雅也成功舉起103公斤，郭婞淳抓住最後一次機會成功舉105公斤，取得2公斤領先優勢，烏茲別克選手穆塔以98公斤暫居第三，三人成為領先集團，其他四位參賽選手無緣爭奪金牌。

「舉重女神」郭婞淳23日在亞運舉重女子58公斤級登場，抓舉105公斤領先。（陳怡誠攝）

挺舉項目，郭婞淳雖然將重量下調至125公斤，但還是輕鬆舉起，第二次向大會要求133公斤，但大會似乎沒有將重量增加到133公斤，而是130公斤，導致郭婞淳在舉起之後有點不滿地向大會抗議，不過，這沒有影響到她提前奪金。

在確定金牌到手後，第三把挺舉開143公斤，要挑戰改寫自己保持的142公斤世界紀錄，可惜沒有成功，不過這面生涯第一面亞運金牌已經夠讓全台民眾沸騰了！接下來的目標就是2020東京奧運了。

(中時電子報)