雨「炸」高屏、台南四處淹水 王威元怒批：治水預算花哪去？

圖／王威元 提供

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中時電子報
綜合報導

熱帶低壓23日侵襲南台灣，氣象局雖然提前對高屏地區發布「大豪雨特報」，但高雄今早仍是災情頻傳，除了多處積水及膝，更有網友指稱「整個高雄都快沉了」，而台南市區同樣成為「水鄉澤國」，無數汽機車遭積水滅頂，對此，新北市議員參選人王威元表示，雖然水災不是發生在新北市，但見到無數人民的財產與安全受到威脅，實在令人心痛不已。

圖／王威元 提供

王威元認為，過去在扁政府時期曾提出《水患治理特別條例》，編列「8年8百億」治水預算，後經立法院通過增加到1,160億元，其中南部縣市分配最多。加上去年，行政院推出的「前瞻基礎建設特別條例」通過，8年內將投入8824億元推動五項重大建設，其中占預算第2多、占比28％的「水環境建設」，編列了2507億元，創下有史以來，水資源特別條例的最高額紀錄，這筆特別預算還是由全民舉債而來，何以在投入如此鉅額的治水預算後，高雄、台南仍是每逢大雨或颱風，民眾就得提心吊膽？王威元強烈質疑，南二都治水預算向來拿得比別人多，治水效率卻比別人差，難道是執政者沒能有效利用人民所繳納的血汗納稅錢？還是另有隱情？

此外，王威元也呼籲中央政府，除了嚴格監督地方治水預算實施的成效，也應重新檢討統籌分配款的分配比例，不要有顏色之分，讓縣市不分藍綠都可以有足夠的治水等建設預算，這才是百姓之福! 拿今年的統籌分配款來說，新北市平均每人分配的金額僅7790元，乃6都中最低，只有台北市的一半，這對一個有近400萬人的直轄市來說，情何以堪？也讓新北市巧婦難為無米之炊，王威元再次鄭重呼籲中央政府，以百姓為重，不要因藍綠顏色之別而有不同待遇。

(中時電子報)

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