祖父母節愛的「影」響力！萬代福邀小朋友陪伴長輩看電影

有您真好！春社日照中心主任郭姿秀（左）贈送感謝旗給台中市萬代福影城董事長黃炳熙，讓長輩與小朋友提前歡慶祖父母節。（盧金足攝）

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好多長輩都3、40年沒進過電影院，重溫昔日美好記憶，更期待「什麼時候還能再來！」（盧金足攝）
台中市萬代福影城董事長黃炳熙（中）不只經營電影院，也以電影發揮行善的「影」響力。（盧金足攝）

「全家人不知有多久沒一起看電影了！」陳爺爺的兒子陳志士說，父親年紀大後，行動不便，不想麻煩別人，也少出門，全家看電影的溫馨畫面變回憶。台中市萬代福影城董事長黃炳熙響應祖父母節，讓全家人一起進電影院的美夢成真，以包場方式欣賞《看不見的台灣》影片，老少一起看電影，全場笑聲不斷，已有30幾年未走進戲院的柯素雲阿嬤，重溫昔日美好記憶，更期待「什麼時候還能再來！」

台中市萬代福影城董事長黃炳熙22日邀請小朋友陪伴長輩看電影，春社日照中心及關懷據點的阿公、阿嬤，還有「冠英才」才藝班、德育幼兒園小朋友近150人欣賞《看不見的台灣》影片，跨過年齡界限，享受電影的魅力。

黃炳熙說，今年祖父母節是8月26日，正好是暑假尾聲，學生開學前有時間可以陪伴長輩看電影，所以邀請社福單位全成社會福利基金會承辦的春社日照中心長輩，由「冠英才」和德育幼兒園小朋友陪伴看電影，不只讓老少彼此學習互動與付出，也鼓勵老人家走出去，看一場久違的電影，心情一定會更好。

萬代福影城特別以包場方式，將一個影廳騰出招待這群大小朋友，影廳座無虛席，老人小孩都很開心，影片放映前，整個影廳熱鬧滾滾。

春社日照中心主任郭姿秀表示，大半長輩已有數十年未走進戲院，聽說要看電影，各個都很興奮；讓郭姿秀很感動的是，高齡85歲的陳爺爺行動不便，為了出門看場電影，兒媳全放下工作，一起陪同幫忙推輪椅。

陳爺爺的兒子陳志士表示，父親年紀大，要邀他出門總是拒絕，這次影城邀中心全體長輩看電影，父親很開心能和老朋友一起出門，全家人總算有機會坐在一起看電影，很感謝中心和影城費心帶長輩走出去。

「要帶一群行動不便長輩出門看電影，真是大工程！」郭姿秀表示，長輩平均年齡超過75歲，不少人得坐輪椅，所以，幾乎全部須要專車接送，還得召募志工陪伴。

不過，能讓長輩開心最重要，尤其有冠英才等單位的小朋友陪伴，在彼此互動中，小朋友學會敬老尊老，老人家有小孫子般的孩子陪伴，更是樂得合不攏嘴。

(中時 )

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