吳奇隆宣告工作減量 偕愛妻回歸家庭生活

2018年08月23日 18:39 中時 洪秀瑛

吳奇隆劇中照顧寶寶。（取自微博）

吳奇隆劇中帶寶寶手忙腳亂。（取自微博）

吳奇隆將工作減量。（取自微博）

吳奇隆與劉詩詩主演的《步步驚心》是清宮劇經典，時隔7年，劇中人物都有不同改變，也陸續傳喜訊。先是「八爺」鄭嘉穎結婚、「十三爺」袁弘和演員老婆張歆藝今天在微博曬出超音波照，剛好是袁弘36歲生日，小寶寶可說是他收到最大生日禮物，「四爺」吳奇隆也宣告為追求更幸福生活將減量演出。他今年和老婆劉詩詩至今未接戲，可能真的下定決心要好好拚生小孩，粉絲也期待「隆詩」趕快抱娃兒。

吳奇隆這次在螢幕上「轉行」，在東方、浙江衛視首播電視劇《月嫂先生》中成為專攻「育兒經」的「男月嫂」，大秀帶娃技能。他日前宣傳新戲，提到接拍這部戲的原因除了覺得有趣，大家對月嫂不陌生，但對男月嫂有很多疑問，覺得這個職業男生不是那麽適合，男生做的時候會比較尷尬和奇怪，所以他希望透過這個戲讓大家清楚這個職業。

他在劇中飾演海外歸來的發展心理學博士沈心唯，因緣際會下變成單身媽媽那娜（李小冉飾）的男月嫂。吳奇隆說，與以往飾演的角色相比，這次男月嫂角色更具挑戰性，「劇中沈心唯剛接觸月嫂職業時非常手忙腳亂，抱小孩、換尿布、沖奶粉都是困難任務」，不過後期劇中，他將自己所學的心理學知識融入到月嫂的職業中，也更加得心應手。

對於此次「形象突變」，吳奇隆宣傳時坦言這角色對自己來說是個突破，「以往很多時裝劇找我演的可能都是比較威嚴的總裁，家裡很有錢的那種。但這次角色恰恰相反，包括我可能也不是那麼懂得人情世故，透過這個角色學習到很多新東西」。

吳奇隆演出男月嫂，外界好奇他到底掌握哪些月嫂特殊技能，對此吳奇隆表示難度不大。他接受陸媒訪問提到，「都是熟能生巧，多做幾次就懂了。而且演完這個角色我才知道，生活中有很多高科技是可以輔助你的工作的，比如有溫奶、擠奶設備，原來我都沒想過」。相比較月嫂的工作，吳奇隆反倒覺得台詞有很多學術名詞更難，往往拍攝回家後還要繼續看劇本，有大量東西要記」。

吳奇隆近2年拍的戲不多，今年至今也沒拍，他對媒體表示，自己是刻意減少工作量，「這1、2年我想要回歸生活，不能只是工作。以前1年2、3個戲，一個接一個，現在我覺得拍戲只是一部分，另一部分我想多跟家人相處。他有感而發地說，「以前單純當演員時，這個戲拍完了，我會想下一個拍什麽。如果半個月沒拍戲就很著急，覺得沒法過了。現在就知道自己想要什麽，在什麽狀態下很舒服、很幸福，這就可以了」。

(中時 )