南部豪雨成災 台鐵橋頭＝岡山停駛影響5450人 5艘船擱淺

台鐵橋頭=岡山間水位超過警戒線，民眾只能搭客運接駁。（台鐵提供）

友善列印
中時
有5艘船因風雨擱淺在高雄沿岸，港務公司正準備將遇難船脫困。（港務公司提供）
有5艘船因風雨擱淺在高雄沿岸。（港務公司提供）

台鐵今日從下午2時起，橋頭=岡山間385K+500處（牛埔溪橋）淹水，水位超過警戒線，岡山至橋頭間由公路客運辦理接駁。統計至下午5時30分止，影響30列次，影響旅客約5,450人，截至傍晚6時止，接駁人次約1200人。高鐵則未有災情傳出。

台鐵表示，對號列車南下開行至台南站止，台南=高雄間停駛。北上列車台南站特開。區間列車部分，南下開行至岡山站止，北上開行至橋頭站止。

至於退換票，根據台鐵規定，因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，可退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。若欲申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

另外，同樣因南部豪雨影響，今上午風力由5級突然轉為7級，瞬間風力達到9級，造成高雄港外「太倉湖」、「安利669」、「昌龍68」、「順泓」等4艘多功能船及1艘油品船「飛龍」輪約自11時起陸續擱淺於旗津、西子灣沿岸海域。幸均為未載貨物的空船，總計66船員皆平安，其中「太倉湖」及「安利669」輪有部份輕油溢漏情形。高雄港務分公司動員5艘拖救船，動員約40人拖救。

港務公司表示，預定於今晚7時17分高潮位時展開拖救，如拖救不順利，將於明（24日）上午6時高潮位時再次進行拖救。該5艘遇難船分別擱淺於商港區域內及商港區域外，分屬航港局及港務公司權責，將共同會商處理，務必於最短時間將遇難船脫困。

(中時 )

祖父母節愛的「影」響力！萬代福… 蔡博丞獲德國Tanz年度32大編舞家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。