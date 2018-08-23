南部豪雨成災 台鐵橋頭＝岡山停駛影響5450人 5艘船擱淺

2018年08月23日 18:45 中時 王思慧

有5艘船因風雨擱淺在高雄沿岸，港務公司正準備將遇難船脫困。（港務公司提供）

有5艘船因風雨擱淺在高雄沿岸。（港務公司提供）

台鐵今日從下午2時起，橋頭=岡山間385K+500處（牛埔溪橋）淹水，水位超過警戒線，岡山至橋頭間由公路客運辦理接駁。統計至下午5時30分止，影響30列次，影響旅客約5,450人，截至傍晚6時止，接駁人次約1200人。高鐵則未有災情傳出。

台鐵表示，對號列車南下開行至台南站止，台南=高雄間停駛。北上列車台南站特開。區間列車部分，南下開行至岡山站止，北上開行至橋頭站止。

至於退換票，根據台鐵規定，因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，可退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。若欲申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

另外，同樣因南部豪雨影響，今上午風力由5級突然轉為7級，瞬間風力達到9級，造成高雄港外「太倉湖」、「安利669」、「昌龍68」、「順泓」等4艘多功能船及1艘油品船「飛龍」輪約自11時起陸續擱淺於旗津、西子灣沿岸海域。幸均為未載貨物的空船，總計66船員皆平安，其中「太倉湖」及「安利669」輪有部份輕油溢漏情形。高雄港務分公司動員5艘拖救船，動員約40人拖救。

港務公司表示，預定於今晚7時17分高潮位時展開拖救，如拖救不順利，將於明（24日）上午6時高潮位時再次進行拖救。該5艘遇難船分別擱淺於商港區域內及商港區域外，分屬航港局及港務公司權責，將共同會商處理，務必於最短時間將遇難船脫困。

(中時 )