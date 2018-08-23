政大生反英語畢業門檻告學校 今敗訴確定

2018年08月23日 18:44 中時 王己由

政大法律系學生賴怡伶，反對校方將英語畢業門檻制度外包，拒繳英檢合格證明，在校方不發畢業證書後，提起行政訴訟，請求政大准她畢業並發給畢業證書。案經台北高等行政法院審理，認為原審，認定政大依自訂的外語畢業標準檢定辦法，辦理賴女成績登錄，核定不符合畢業條件，校方不發給畢業證書有理由，判賴女敗訴，她不服上訴最高行政法院，今(23)日被駁回，全案確定。

賴怡伶原為政大法律系延畢生，曾參加多益考試，成績855分符合學校畢業標準，但她未辦理成績登錄，也未經學系主任核定。她不滿政大將英語畢業門檻制度外包，前年年放棄取得畢業證書考律師和司法人員機會，決定休學以行政訴訟來挑戰爭議已久的政大英語畢業門檻制度。

賴提告表示，前年7月4日，請求政大發給畢業證書，卻被校方以不符自訂的外語畢業標準檢定辦法為由，拒絕核發畢業證書不當，向政大「學生申訴評議委員會」提起申訴後，申評會以她主張該辦法違法違憲部分，不屬申評會權限，決定不予評議，還建議她要依規定程序登錄成績，以取得畢業證書，相關規定不當。

北高行審理後認為，依大法官釋字626號、380號等解釋，大學自治是憲法保障的講學自由，大學對教學、研究與學習事項享有自治權；自治事項包含課程設計、考試規則及畢業門檻等；且大學課程的訂定與安排，應由各大學依據大學自治及學術責任原理處理。大學對課程設計及畢業條件有自治權，自可用自治規章在合理、必要範圍內，自訂安排課程及畢業條件。

政大為確保學生在畢業時有一定外語能力水準，訂定「外語畢業標準檢定辦法」規定學生至少需在英語或其他外語擇一符合標準，並經學系、學程主任核定才可畢業，沒通過的學生，在辦理成績登錄及系所核定後，可修校方開設的外語進修課程，成績及格就視同通過畢業標準，學校藉此方式提升學生競爭力，未逾越自治範圍，也不違反法律保留原則。

賴怡伶未依政大自訂辦法辦理成績登錄，不符畢業標準，校方不頒發畢業證書並沒有不當，北高行去年6 月判她敗訴。賴不服上訴最高行政法院，今(23)日被判決駁回，全案敗訴確定。

(中時 )