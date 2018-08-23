少年師傅「陰陽手」為老大公蓋移動城堡

2018年08月23日 19:01 中時 許文貞

基隆每年「雞籠中元祭」最重要的「放水燈」活動將在明（24）日登場，全台最年輕的文化資產技術保存者、28歲的紙糊工藝師杜振豪今日預先透露，今年他製作的水燈將融入基隆在地歷史以及現代流行元素，「我們要向老大公說，時代不同了，但沒辦法表達，所以就做在水燈頭上，讓祂們欣賞，就會知道原來後代子孫的社會已經有新的歷史和文化。」

在中華文化總會今日的《匠人魂》紀錄片發佈會中，杜振豪表示基隆歷史上經歷清法戰爭，也曾有荷蘭人、日本人在此地，「我今年在水燈上做了比基尼舞女，也做過愛神丘比特，因為我們不只請台灣的好兄弟，還有連過去來自世界各地遇難過世的人也都一起邀請，好好款待。」

杜振豪的正職其實是美髮設計師，「糊紙」純粹是興趣。他平時右手是慣用手，也用右手拿剪刀剪頭髮，但只要開始剪紙，剪刀就只能用左手拿，右手剪紙手會不穩，剪起來像被狗啃，「朋友都說我是陰陽手，右手負責有形的人間，左手負責無形的陰間。」

談起中元節、水燈的傳統，杜振豪雖然年輕，卻能侃侃而談，表示有很多深入考究的細節，「俗話說『神有軒，鬼有歸，自然風調雨順』。我的水燈頭屋頂做三層，象徵迎斗燈『天地人』三件的精神，今年底下還做了大蓮花，因為中元節是佛道兼容，將這些聖物結合，一起迎接老大公。」

杜振豪表示，以前傳統的水燈只有黃、紅、青、白、黑五個顏色，代表五行，但他會加入螢光色系或粉色系，「我想要讓水燈有溫度，不要呈現淒涼的感覺。放水燈的意思就是回家了，所以要溫暖一點，紅色、粉色系多一點，也更鮮艷一點。」

杜振豪自15歲起接觸紙糊工藝，雖然不曾拜師學藝，但靠著興趣深入研究，18歲時開始幫所屬宗親會製作中元節祭祀的水燈頭，2012年時被登錄為文化部「文化資產技術保存者」，是全台灣最年輕的紙糊工藝師。

杜振豪表示，基隆八斗子漁村信奉媽祖，生活跟宮廟緊密結合。雖然家中無人從事紙糊工藝，他卻從小就愛剪尪仔，摺蓮花，還用紙做棺材，長大的志願是開葬儀社，人生買的第一棟房子就是一棟非常豪華的靈厝，「我媽說，你真的有病，存錢買房子卻不是買人的房子，買這回來做什麼？但我就是要把它拆開，想研究怎麼做，為什麼紙能做出這樣的東西來？」

(中時 )