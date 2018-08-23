獨家／七月怪事多！羅宏正驚傳被球砸傷鎖骨

羅宏正在《高校英雄傳》飾演棒球高手。（三立）

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農曆七月怪事多，台視、三立《高校英雄傳》男主角羅宏正驚傳拍戲被棒球砸傷！宏正之前才因拍《High 5制霸青春》造成右腳踝粉碎性骨折，因傷休養一年多，至今還沒完全康復。他自SpeXial單飛後首度主演《高校英雄傳》飾演棒球教練，不過卻傳出他前天拍一場打棒球戲時，不慎被球擊中鎖骨，當場劇痛難忍。

由於剛好適逢農曆七月，劇組工作人員戰戰兢兢，原本要他去就醫檢查，但敬業的他為免影響拍攝進度，先用道具師給的超涼藥膏「冰鎮」，消紅去腫後，覺得沒有大礙就繼續上工，還說自我觀察24小時即可。經紀人表示，他說目前為止都沒事，應該只是虛驚一場。不過劇組很擔心他太ㄍㄧㄥ，是在硬撐。

宏正表示，這場戲本來就是他要拍被球打到，一般來說，練打擊的球都會設定在膝蓋到大腿之間，當天特別調了發球機位置，希望拉高到胸口，不料他因為戴著護具看不清楚，球一過來與預期位置不一樣，直接命中左邊鎖骨，出現一個非常完整的棒球印子。由於導演覺得「效果」太真實，決定播出時就要用這段畫面，但他因當下痛到講不出任何台詞，因此只能補拍卡接。

其實他拍這部戲開工第一天，腳踝舊傷處就又扭傷，可說是多災多難。正值敏感的農曆七月，他說之前聽過很多七月禁忌，例如晚上十二點以後不要洗頭洗澡、不要剪指甲、有人叫名字不要回頭，但因為每天工作拍戲，他根本無法顧得了任何禁忌。

(中時 )

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