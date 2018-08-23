藍光殺傷力強大！工研院技術專家：找到視力救星

2018年08月23日 18:52 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

在智慧型手機蓬勃發展下，隨處可見低頭族，不僅會對肩頸造成不小的負擔，對於人的「靈魂之窗」眼睛更是莫大的傷害，罹患眼睛相關疾病的年齡層不斷往下探，根據調查發現，台灣有高達85%的民眾有視力上的問題。

智慧型產品的藍光對眼睛的傷害，已有研究根據，根據美國俄亥俄州托雷多大學發表最新的研究期刊指出，智慧型手機、平板、筆電等會發出藍光的3C電子產品，都對眼睛都具有強大的殺傷力，而且會傷害視網膜，導致視力受損。

中山醫學大學視光學系林培正主任表強調，隨著LED燈的廣泛使用，低頭族兩眼直盯手機螢幕，距離近、時間久，讓眼睛不斷暴露在藍光的傷害中。致力於視力醫療保健研發的政府創投以及工研院轉投資的力大生技，繼研發可緩解乾眼症及修護淚液膜（Tear-Film）破損的產品後，又運用奈米創新技術，研發能降低眼壓，及緩解、預防青光眼的新保健食品。

力大生技運用奈米創新技術，研發能降眼壓、預防青光眼的新保健食品。(圖/力大生技)

工研院技術專家彭文陽博士指出，力大生技旗下研發出的葉黃素保健食品經過反覆實驗，尋找到葉黃素複方原料達到200奈米以下，也是該產品能申請進入人體臨床實驗(IRB)的最大技術突破，未來可望成為全球葉黃素複方通過人體實驗的首例，將是全球第一個標榜不含西藥成分的眼科保健食品。

力大生技執行長張騰龍表示，台灣目前正全力發展生物科技產業，但對於眼睛保健食品等相關法規並不完善，呼籲政府應更積極做好相關法令和配套，才能真正落實推動生技產業的美意。

(中時電子報)