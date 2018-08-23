藍光殺傷力強大！工研院技術專家：找到視力救星

藍光殺傷力強大！工研院技術專家：找到視力救星。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

在智慧型手機蓬勃發展下，隨處可見低頭族，不僅會對肩頸造成不小的負擔，對於人的「靈魂之窗」眼睛更是莫大的傷害，罹患眼睛相關疾病的年齡層不斷往下探，根據調查發現，台灣有高達85%的民眾有視力上的問題。

智慧型產品的藍光對眼睛的傷害，已有研究根據，根據美國俄亥俄州托雷多大學發表最新的研究期刊指出，智慧型手機、平板、筆電等會發出藍光的3C電子產品，都對眼睛都具有強大的殺傷力，而且會傷害視網膜，導致視力受損。

中山醫學大學視光學系林培正主任表強調，隨著LED燈的廣泛使用，低頭族兩眼直盯手機螢幕，距離近、時間久，讓眼睛不斷暴露在藍光的傷害中。致力於視力醫療保健研發的政府創投以及工研院轉投資的力大生技，繼研發可緩解乾眼症及修護淚液膜（Tear-Film）破損的產品後，又運用奈米創新技術，研發能降低眼壓，及緩解、預防青光眼的新保健食品。

力大生技運用奈米創新技術，研發能降眼壓、預防青光眼的新保健食品。(圖/力大生技)

工研院技術專家彭文陽博士指出，力大生技旗下研發出的葉黃素保健食品經過反覆實驗，尋找到葉黃素複方原料達到200奈米以下，也是該產品能申請進入人體臨床實驗(IRB)的最大技術突破，未來可望成為全球葉黃素複方通過人體實驗的首例，將是全球第一個標榜不含西藥成分的眼科保健食品。

力大生技執行長張騰龍表示，台灣目前正全力發展生物科技產業，但對於眼睛保健食品等相關法規並不完善，呼籲政府應更積極做好相關法令和配套，才能真正落實推動生技產業的美意。

(中時電子報)

少年師傅「陰陽手」為老大公蓋移… 桃機托嬰中心啟用 「愛兒寶」打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。