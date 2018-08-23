藝品底座藏玄機 航空快遞急送2步槍

2018年08月23日 19:15 中時 陳麒全

關務署台北關與航警刑事大隊在遠雄快遞貨物進口專區查獲2把美制式突擊步槍，由於步槍體積大與重量又重，走私方式多以海運，這2把步槍以「航空快遞」方式急送，警方研判嫌犯可能想趕在年底選舉前使用。

關務署台北關與航警刑事大隊16日在遠雄快遞貨物進口專區發現4箱以「藝品」名義申報，自菲律賓進口的貨物，安全檢查時Ｘ光影像有異，原先研判可能是夾藏毒品，開箱後發現藝品的下盤金屬底座夾藏有不明金屬物件，切割後發現竟是2組槍枝零件，包含槍機、槍管、準心、罩門、拉桿、上、下機匣等，還有滅音器1組、長槍彈匣4個、90彈匣2個、點38子彈100顆、步槍5.56子彈160顆，這批零組件可組裝成2把完整的美製突擊步槍，一把是ST-15，另一把是XM-15。

刑大隊長陳博全表示，ST-15及XM-15都是輕量化的突擊步槍，如果使用5.56毫米口徑子彈，開啟全自動射擊能造成極大的傷害毀滅效果。本次查獲的ST-15突擊步槍外觀有數位迷彩塗裝，還附有滅音器，根據警方提供的資料顯示，每分鐘最高可擊發900發子彈，迷彩外觀再加上滅音器，可無聲無形的殺人。

航警局清查貨品資料後，鎖定住在苗栗的27歲廖姓男子，專案小組17日在苗栗縣頭份市永貞路1處宮廟前，將其逮捕到案。廖嫌最初矢口否認，警方查出之前也有一批貨以他女朋友的名義從菲律賓夾藏入境記錄，廖嫌只好承認是幫綽號「阿龍」的朋友代收，並不知藝品裡面有夾藏槍支。但是警方發現，廖嫌其實已經知情，他的手機還有上網查詢「犯罪能逃多久？」的文章，全案於偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請桃檢偵辦，專案小組也將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯，以杜絕犯罪於境外。。

行政院院長賴清德在10天前舉行的「地方公職人員選舉查察座談會」才提出，要嚴防「暴力」影響選舉，航警表示，這次能在年底「九合一」選舉前，即時攔截非法槍械於關口，成功攔阻非法槍械入境，避免造成重大危害。

(中時 )