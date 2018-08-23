狠殺直播主女友 恐怖情人開庭還辯是想尋短釀禍

邱姓女直播主今年5月遭男友廖晏霆狠刺5刀致死，今日下午首度開庭，廖還是否認故意殺人，辯稱是他想要在死者住處頂樓結束自己生命，意外造成被害人死亡。(中時資料照)

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「17直播」邱姓女直播主，不願與前男友廖晏霆復合，今年5月遭廖狠刺5刀致死，檢察官依殺人罪起訴，台北地方法院今(23)日下午首度開庭，廖還是否認故意殺人，辯稱是他想要在死者住處頂樓結束自己生命，意外造成被害人死亡；律師則說依廖的供述、應論以傷害致死罪不是殺人罪處罰。庭末法官改期9月27日再開庭。

廖晏霆和死者是高中同學，兩人交往3、4年後，因個性不合，邱女提分手，但廖男不願，多次到邱女住處堵人求復合，今年農曆春節前，廖還打電話給邱父，放話邱女若分手會對她不利，當時邱父好言相勸，但沒有結果。

廖今年5月28日晚間6點多，帶著水果刀及童軍繩，騙過保全進入邱女住處大樓，想要復合，見邱女開門要外出，立刻衝上前，邱女見狀急關門，但廖一個箭步衝向前持刀威嚇，邱女受驚大叫，廖於是將邱女推入屋內，見她想要脫逃，就持刀猛刺邱女5刀，其中2刀深及胸椎、肺部。經送醫急救無效死亡。

北院下午開庭，廖男辯稱，案發前因心情很差，在樓梯間喝完威士忌，才與邱女碰面，但只有「推」、「勾」死者頸部，沒有起訴書指稱的「勒頸」動作。法官再問為何要帶兩條童軍繩？廖以微弱聲音說，原本打算在死者住處頂樓結束自己生命，並再次強調，沒有故意要殺死邱女」。

(中時 )

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