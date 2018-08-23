江祖平看「他」演戲忍不住淚崩

2018年08月23日 19:04 中時 洪秀瑛

江俊翰拍哭戲。（民視提供）

江俊翰（右）和陳妍安演夫妻。（民視提供）

陳妍安（右）。（民視提供）

戲外玩自拍。（民視提供）

江俊翰和江祖平劇中是無緣夫妻。（民視提供）

江俊翰（左）和吳皓昇。（民視提供）

演員江俊翰在民視八點檔《大時代》劇中被安排恢復記憶，想起自己的身分以及初戀女友江祖平，故事扣人心弦，收視率連2 週平均破5，22日達5.63，最高收視6.64，觀看人口約230萬人，江俊翰笑說，「現在愈來愈多人看到我素顏又變胖，真的沒包袱了」。

江俊翰說，之前好不容易瘦身6公斤，但為了演出符合劇中的年紀又增胖3公斤，「變胖真的太容易，一不小心就過頭」，他因此急踩煞車，不敢亂吃亂喝。劇情節奏經過10年，江俊翰這次調整演出方式，除了從造型上改變，連說話語氣、走路方式也做調整，讓觀眾明顯感受到角色變化。

江俊翰表示，這次服裝多虧吳皓昇幫忙，才讓他每天有穿不完的戲服，原來戲裡不對盤的2人，吳皓昇戲外會把以前拍戲的戲服分享給江俊翰，顯示吳皓昇以前也有胖的時候，才能把舊西裝借他，江俊翰穿起吳皓昇的舊西裝就像訂做得一樣。

昨晚播出他跟劇中太太「孫如貞」陳妍安的爭執戲，江祖平在臉書發文觀後感，誇2位演員演得絲絲入扣，她自己看戲猛掉淚，直說真得很好追，以當觀眾角度來看「真的愛死了」。

(中時 )