桃機托嬰中心啟用 「愛兒寶」打造幸福空間

2018年08月23日 19:03 中時 陳麒全

桃園機場公司於國門新成立的「愛兒寶托嬰中心」，23日正式揭幕營運，機場公司董事長曾大仁（右一）、桃園市副市長游建華（右二）、交通部人事處長蔡英良（左二）等人共同見證機場托嬰中心啟用。（陳麒全）

機場公司為托嬰中心採用最高標準，一切設施設備都符合相關法規要求，以最高標準的托育環境，讓機場員工安心工作， 孩子們健康快樂成長。（陳麒全）

機場公司為托嬰中心採用最高標準，一切設施設備都符合相關法規要求，以最高標準的托育環境，讓機場員工安心工作， 孩子們健康快樂成長。（陳麒全）

桃園機場公司為了減輕員工在工作與家庭之間拉扯的負擔，讓他們安心地作好工作，也更認同桃園機場，新成立的「愛兒寶托嬰中心」，23日正式揭幕營運，30名收托名額目前已有25人報名入學，剩餘5個名額也開放給駐桃園機場服務大聯盟各公民營單位的夥伴申請。

桃園機場「愛兒寶托嬰中心」位於第一航廈入境大廳旁，收托對象為2足月至未滿2足歲的嬰幼兒，為呵護孩子健康，機場公司為托嬰中心獨立設置醫療等級的空調設備，裝潢佈置採用最高標準的無毒健康建材，並裝設24小時消防、監視門禁系統，一切設施設備都符合相關法規要求，以最高標準的托育環境，讓機場員工安心工作， 孩子們健康快樂成長。

機場托嬰中心空間面積約50坪，考量幼兒成長及學習需求，規劃活動區、睡眠區、用餐區、專屬廚房、獨立衛浴及嬰兒護理空間及植栽生態區，並依幼兒年齡分設3間教室。該中心托育服務委託經驗豐富的台灣幼兒早期教育協會經營管理，工作團隊包含1名主任、6名托育人員、1名廚工等，都具備有相關證照及托育實績，另托嬰中心也與機場醫療中心壢新醫院簽定合作，由特約醫師協助嬰幼兒健康管理，提供孩子們最細心、專業的照顧服務。

機場托嬰中心收托順位以機場公司員工子女優先登記，並開放予機場其他單位的員工子女報名，超額則以抽籤方式決定，目前已報名登記的企業員工除機場公司外，還包括中華航空、昇恒昌、桃園捷運公司、台灣虎航、移民署、台北關及壢新醫院等單位同仁，希望藉此為國門員工打造更為友善的工作環境。

桃機董事長曾大仁表示，美國20世紀初的世界鋼鐵大王安德魯．卡內基（Andrew Carnegie）曾說，公司最重要的資產是「員工」，有好的員工，才有好的公司，如何吸引好的員工放心地來把工作做好，成立托嬰中心，就是幫助年輕的員工，減輕員工在工作與家庭之間拉扯的負擔，讓他們安心地作好工作，也更認同桃園機場。

(中時 )