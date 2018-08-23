台灣原住民頭目權杖及冠帽 首次現身拍賣

2018年08月23日 19:08 中時電子報 綜合報導

完整又極富象徵意義的原住民權杖首次出現於公開市場。（戴忠仁提供）

有野豬獠牙、獸骨、獸齒裝飾的完整藤冠帽是部落頭目才可配戴。（戴忠仁提供）

資深主播戴忠仁今天下午趕至華山文創特區搶先確認兩件台灣原住民文物，見到後，他興奮表示這些象徵權力的重要文物是數百年來首次出現在拍賣市場，他認為台灣官方博物館或原住民委員會應出面購回保存這些文物。

戴忠仁今天憑藉兩張簡單照片，直覺判斷應該是極為罕見的台灣原住民文物，因此，他顧不得拍賣公司的展覽現場因施工猶在封閉階段，就央求一定要先看指定的文物，果然是連現代年輕原住民也不曾見過的文物。

其中一件是長156公分的太魯閣族權杖，這隻權杖的杖首是以獸角製成、杖身為木胎覆以精細的藤鯿、尾端則是鐵製的矛，顯示權威與力量，這是部落頭目(酋長)專用的文物，每逢族內重大慶典或活動時才會拿來使用。

在許多國度的原住民都有類似的權杖，也是國際拍賣公司部落文物專拍的重量級文物，戴忠仁表示台灣原住民酋長權杖發展受到荷蘭人在17世紀時於台灣活動影響很大，等到日據和光復之後，重要的權杖幾乎都已經被學者或商販所徵購或交換而流入私人藏家或博物館中。

現今部分台灣原住民的酋長仍然使用權杖，我國幾任總統或以前的台灣省主席訪問部落時，原住民頭目都會手持權杖迎接政要，有時也會讓這些政要握著權杖讓媒體拍照，顯示原住民對他們的重視和融洽關係。不過現在頭目的權杖幾乎都是現代的再製品，歷史性和藝術性較弱。因此，戴忠仁手握的權杖竟會出現於市面實在難得。

另一件讓戴忠仁大開眼界的是太魯閣族的原住民頭目的冠帽，這種冠帽通常只有部落的首領和被認可的勇士才能戴上。戴忠仁判斷他所見到的冠帽和權杖可能是相互搭配的，應屬部落頭目所有，這頂冠帽的主體以藤編製，最上方有獸骨和獸齒為裝飾，正中是羌鹿的獸角，兩側飾有野豬的獠牙，同樣都具有活力和權力象徵，也極富台灣山林色彩。

基本上，部落頭目的冠帽就像現在歐洲皇室皇冠一樣重要。戴忠仁指出他的印象中只有一件博物館的藏品精美程度可以和明天將公開展出的這件頭目帽冠相提並論，因此，他今天還商借這帽冠與權杖拍照留念，過了幾分鐘酋長的乾癮。

這兩件首次在拍賣市場出現的文化財讓戴忠仁頗有感慨，曾製播過原住民文物專題的戴忠仁說，台灣官方機構現存較有系統的原住民研究資料是日本人留下來的，日本和台灣民間收藏家對台灣原住民文物的收藏與保存也遠遠超過台灣的官方機構。而台灣是南島語系的發源地，官方對原住民的文化和文物保存的觀念與作為實在落伍、貧乏。

這兩件罕見原住民文物明天起在華山文創園區西一館、西二館展出，戴忠仁說，不論當官的還是一般民眾都應該去了解和學習，原住民在台灣已經有六千年的時間了，他們才是原來的主人呀！

(中時電子報)