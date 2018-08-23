亞運》翻滾吧男孩 李智凱鞍馬稱王 奪我國亞運體操歷史首金

李智凱鞍馬稱王，奪我國亞運體操歷史首金。（杜宜諳攝）

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中時電子報
／雅加達報導
李智凱鞍馬稱王，奪我國亞運體操歷史首金。（杜宜諳攝）

在唐嘉鴻拿下中華隊史上亞運首銀後，中華隊23日換成「菜市場凱」李智凱在雅加達-巨港亞運體操男子鞍馬出賽，他也用自己最擅長的「湯瑪士迴旋」，拿下15.400分的高分摘金，成為中華隊本屆亞運第4金，也是中華隊在亞運史上首面體操金牌。

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「我還記得去年的今天，就是我拿到世大運金牌的日子，所以今天可以再拿亞運金牌，意義格外不同，」李智凱說，「能夠創造歷史當然很開心，但我們整個體操隊都一直在創歷史，從團體賽就開始了，我們今天可以拿到一金一銀，證明我們可以做到。」

李智凱表示，當地板項目開始前30分鐘，知道日本選手退賽，所以他才趕緊替補上去熱身，果然達到很好效果，「今天我用了6.3難度的動作，這在先前克羅埃西亞就有做過，卻可拿到生涯國際賽最高分，還在這個特別有意義的日子，我真的很開心。」

當李智凱上場時，全場都傳出歡呼聲，畢竟他可是去年台北世大運鞍馬項目金牌，他也用流暢的動作完成整套表演，下馬時更穩穩落地，評審在評分時，特別比起其他選手花了更多時間，當秀出15.400分的生涯最高分，全場再次尖叫四起，畢竟他的表現太精采了。

「其實今天比賽比較緊張，因為我背負外界的期待，如今算是達成里程碑，從世大運到亞運，接下來就是挑戰奧運了，」李智凱說，「當我完成動作下來時，林育信教練超開心的，抱我也特別用力，嘴中一直重複說著超爽，證明他到底有多開心。」

而在女子跳馬項目出賽的方可晴，第1次拿到13.525分，第2跳則拿12.850分，平均13.187分，最後拿下女子跳馬第5名。

(中時電子報)

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