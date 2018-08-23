小孩張嘴睡覺還打呼？小心「睡眠中止症」找上門

2018年08月23日 19:16 中時電子報 莊楚雯

新式的低溫等離子手術刀，能有效降低術後疼痛及加速傷口癒合，手術時間約30分鐘。(圖/雙和醫院提供)

一名5歲男童佑佑因為嚴重鼻塞與打呼持續1年以上，睡覺時不自覺張口呼吸，每個月都感冒，甚至因為呼吸道嚴重感染住院3次。耳鼻喉頭頸外科李威翰醫師以鼻竇內視鏡檢查發現，男童扁桃腺及鼻子後方的腺樣體腫大，造成上呼吸道狹窄。經醫師建議，採用扁桃腺及腺樣體切除術，睡覺打鼾的狀況大幅改善，鼻子也變得暢通，不再容易感冒，更有精神、課業表現也變好！呼吸中止次數從原本的每小時50次降至1.5次，且完全沒有缺氧情形，讓佑佑恢復健康。

李威翰醫師指出，男童被診斷為「阻塞型睡眠呼吸中止」，原因是睡覺時肌肉及神經放鬆，導致狹窄的呼吸道更加阻塞，影響睡眠品質、造成缺氧。據統計，「阻塞型睡眠呼吸中止」孩童發生率大約是5%，好發於2~6歲，腺樣體及扁桃腺肥大還有肥胖是主要的危險因子。

最常見的症狀為「習慣性打呼」，高達九成以上打呼的小朋友都有睡眠呼吸中止。其他常見的夜間症狀包含用口呼吸、呼吸聲吵雜、目擊呼吸停止，夜咳及嗆到，睡得不安穩及盜汗；白天的症狀包含容易打瞌睡、注意力不集中，學習問題及行為問題，甚至有些小朋友被診斷為過動症。

男童媽媽表示，佑佑出生時腺樣體肥大。長大後，鼻塞及打鼾更加嚴重。平日走路呼吸聲非常大，經常性感冒且嚴重到住院治療；睡覺時不但打鼾聲音非常大聲，用嘴巴呼吸，甚至睡到一半不自覺坐起、並大吸一口氣，嚇壞家人。

經睡眠生理檢查（PSG）後發現，佑佑的睡眠中止次數每小時高達50次，每分鐘都有呼吸中止及缺氧的情形，屬於重度睡眠呼吸中止。李威翰醫師表示，兒童睡眠中止的情形，如果每小時超過一次呼吸中止是輕度，5次以上算中度，10次以上屬重度。嚴重的睡眠呼吸中止及缺氧會導致小朋友發育不良，臉型改變、注意力不集中等問題。

李威翰醫師建議，腺樣體及扁桃腺切除可使用新式的低溫等離子手術刀，能有效降低術後疼痛及加速傷口癒合，手術時間約30分鐘。利用低溫等離子手術刀，大幅減少灼傷週邊組織而改善傷口疼痛及加速傷口癒合。

李威翰醫師強調，孩子在3到6歲是腺樣體肥大的高峰，導致呼吸道阻塞及睡眠時打鼾，難以進入深度睡眠，使生長激素分泌不足，影響身高；睡覺呼吸困難必須張口呼吸，時間長了可能致下頜骨過度發育，上唇短厚翹起，鼻唇溝消失，牙齒排列不齊，缺乏表情等。

此外，睡眠不充分，大腦長期缺氧，使得孩子白天精神不振，記憶力減退，容易影響智力發育，出現注意力不集中，多動且容易暴躁等症狀。醫師提醒，孩童的成長及學習不能等，如有長期打鼾、鼻塞、白天精神不振等相關症狀者，應儘速至耳鼻喉頭頸外科進行專業諮詢。

(中時電子報)