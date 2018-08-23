雨炸台南！藍綠齊轟治水無效 市府：時雨量超標致災

國民黨台南市議會黨團以台南市23日水患嘲諷前台南市長賴清德「神之故鄉，水患常在」。（程炳璋翻攝）

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熱帶低壓籠罩，23日雨炸台南，市區多處傳出淹水災情，藍綠議員齊轟治水無效，不僅國民黨議會黨團諷「神之故鄉，水患常在」，高思博斥行政院長賴清德「台南經驗失敗」，連自家的民進黨議員陳怡珍都炮口向內，直批每逢雨季人心惶惶，台南市政府表示時雨量超過防護標準，部分地區才致災。

台南市23日上午10時起，多處地下道發生積水，台南市議員蔡淑惠、王家貞、洪玉鳳、蔡育輝與李中岑直指賴清德曾說「淹30年的痛苦，我花3年解決」結果現在台南市逢大雨必淹，證明治水神話只是欺騙鄉親的謊言。

藍營5位議員表示，台南市在8年800億治水經費中拿到的預算居各縣市之冠，近年卻仍淹水，蔡英文總統2016年南下台南視察時，誇讚賴清德「治水有功」的謊言不攻自破。

國民黨台南市長參選人高思博更是痛批一場大雨讓賴清德的百年不淹水謊言被看破手腳，更打臉民進黨台南市長提名人黃偉哲為市府背書，稱台南市已減少96％的水患問題。

台南市23日的水患連綠營也看不過去，陳怡珍在勘察中西區沙卡里巴市場後，看見泡在水裡的店家根本無法脫離淹水噩夢，痛批台南市治水無效，要求針對商圈長期以來的治水問題先檢討。

台南市政府表示，台南地區豪雨來襲，多處6小時下破200毫米，因時雨量超過防護標準，部分地區才致災。

對於藍營的批評，黃偉哲回應「雨水已經夠多了，政治口水就免了吧！」他強調，台南受豪雨之災，請國民黨不要拿災民的痛苦，進行政治消費的行為。

(中時 )

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