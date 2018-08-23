陸學者：美國離間兩岸 司馬昭之心

2018年08月23日 19:35 旺報 陳君碩

針對美國在中薩建交一事為台灣發聲，北京大學中國戰略研究中心副主任楊潤東受訪認為，美國打開了潘朵拉盒子，對台灣及亞太地區帶來負能量，東協國家對美國都避之唯恐不及，台灣卻飛蛾撲火迎合美國；他表示中薩建交屬於兩個主權國家的事，與美國何干，若中國承認拉斯維加斯是獨立國家，美國作何感想？他認為美國是在台灣問題上耍離間計，唆使台灣與大陸對抗，陷台灣於危險之中，是司馬昭之心路人皆知。

北京大學中國戰略研究中心副主任楊潤東23日表示，美國近一段時間以來，對台灣施放缺誤的信號，從《台灣旅行法》到《國防授權法》，再到對中國與薩爾瓦多橫加指責，並威嚇主權獨立國家薩爾瓦多，一再挑釁中國紅線，向台灣的蔡英文施放「迷途信號」，他認為，這讓蔡英文為之起舞。美國儼然打開了「潘朵拉的盒子」，對台灣甚至對亞太地區安全帶來負能量。

楊潤東說，許多東協國家對美國的盤算都心知肚明，避之唯恐不及，唯獨蔡政府「飛蛾撲火」，迎合美國，甚至說要集結國際挺台勢力約制中國，挾洋自重，他認為這只會讓國際社會笑話，原因有五：

一、中國與薩爾瓦多建交，是兩個主權國家之間的關係，與美國何干？他表示美國在30多年前就與中華人民共和國建交，現在跳出來指責大陸改變現狀，是打臉自己，若中國承認拉斯維加斯是獨立國家，美國又做何感想？

二、在通俄門、中美貿易戰博奕正酣，他認為川普是要轉移焦點而弄出的花招，甚至在推特上要美國網民關注中國對美國的威脅，其目的就是為了牽制中國，使中國在中美貿易戰上就範。

三、美副總統彭斯日前宣布，美國防部門正起草組建第六軍，即「太空軍」的草案，楊潤東指出，美國用心顯而易見，是要引誘中國與美進行軍備競賽，以效法當年雷根政府搞垮蘇聯解體之計。

四、川普一旦在中美貿易戰失利，更會利用台灣問題與大陸施壓，在台灣問題上耍離間計，唆使台灣與大陸對抗，陷台灣於危險之中。

五、美國近期傳出將在美國在台協會派遣陸戰隊，這也是挑戰大陸底線，楊潤東表示，基於上述幾點，顯見蔡政府所說的維持現狀，都是在走台獨之路，他舉國台辦前主任張志軍曾說的話：「台獨之路走到盡頭就是統一」，希望蔡政府能回頭是岸。

(旺報 )